У рамках візиту президент проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав-членів Євросоюзу та генсекретарем НАТО.

Президент Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Брюсселя для участі в шостому саміті Східного партнерства.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У рамках візиту глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав-членів ЄС та країн-партнерів, керівництвом Євросоюзу та генсекретарем НАТО.

Зокрема, Володимир Зеленський проведе перемовини з французьким та німецьким колегами на полях саміту "Східного партнерства", з якими обговорить Мінські угоди і те, як після дворічного блокування Росією знову зібрати на перемовини лідерів "Нормандської четвірки".

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Що таке Східне партнерство

Східне партнерство — це проект Євросоюзу, який має за мету розвиток інтеграційних зв'язків Євросоюзу із шістьма країнами колишнього СРСР: Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною.

З шести держав-членів цього об'єднання три – Україна, Грузія та Молдова – оголосили вступ до Євросоюзу метою своєї зовнішньої політики та підписали угоду про асоціацію з ЄС. Україна, Грузія та Молдова також користуються безвізовим режимом з ЄС. 21 травня 2021 року вони створили спільний формат для співпраці – Асоційоване тріо.

Автор: Антоніна Доломанжи