Голова МЗС заявляє, що настав вирішальний момент в історії існування "Східного партнерства" як політики ЄС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив три ключові очікування від грудневого саміту "Східного партнерства" за участі лідерів держав та урядів Європейського Союзу і шести країн СхП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав журналістам у Брюсселі перед засіданням міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу та країн "Східного партнерства".

"У нас якраз вирішальний момент в історії існування "Східного партнерства". Або за результатами цього ювілейного саміту "Східне партнерство" вийде на новий виток розвитку, або відбудеться те, що ви сказали ("Східне партнерство" помре - УНІАН), і воно залишиться безумовно як формат, але буде усе складніше пов'язувати з ним якісь конкретні надії та прагматичні очікування. Ми працюємо над все-таки позитивним сценарієм з нашими європейськими партнерами, але хочу наголосити, що Україна завжди наполягала, наполягає і буде наполягати, що "Східне партнерство" доповнює двосторонній трек інтеграції України до Європейського Союзу, а не становить альтернативу для цього треку", - сказав Кулеба.

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Також міністр озвучив три ключові очікування від саміту "Східного партнерства", який відбудеться 15 грудня у Брюсселі.

"Ми хочемо, щоб, по-перше, "Східне партнерство" і Європейський Союз продемонстрували і чітко задекларували свою амбіцію щодо розвитку відносин з учасниками "Східного партнерства", тобто, куди ми рухаємося. По-друге, щоб Європейський Союз визнав Асоційоване тріо України, Грузії та Молдови і повноцінне застосування для цих країн принципу "більше за більше". Тобто чим більшого ми прагнемо, чим більше ми робимо, тим на більше ми можемо розраховувати", - сказав міністр.

"І третє, і напевно з точки зору стратегії найголовніше: ми хочемо, щоб країни Європейського Союзу не дивилися на нас - на Україну, Молдову і Грузію та на розвиток відносин з нами через призму їхнього бачення Росії і російської політики. Ми - це є три самодостатні країни, які мають чіткі амбіції і чіткі зобов'язання у відносинах з Європейським Союзом, і наші відносини є цінними самі по суті", - сказав Кулеба.

"Якщо такий підхід Європейським Союзом буде сприйнятий, то Євросоюз продемонструє цим свою силу і своє стратегічне бачення розвитку ситуації в регіоні", - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року глави МЗС України, Молдови і Грузії започаткували Асоційоване тріо для посилення євроінтеграції. Взаємодія трьох країн передбачає посилену співпрацю трьох країн на шляху до майбутнього членства в ЄС.

24 червня у Брюсселі глави МЗС України, Грузії і Молдови представили мету Асоційованого тріо. Вони вважають за необхідне вивести співпрацю в рамках ініціативи "Східне партнерство" на новий рівень.

"Східне партнерство" є політичною ініціативою, започаткованою на Празькому саміті у травні 2009 року та спрямованою на зближення з ЄС Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України. Співпраця ЄС зі східними партнерами орієнтована на стимулювання політичних і соціально-економічних реформ.

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Автор: Віталій Саєнко