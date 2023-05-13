Глава держави зустрінеться з президентом Італії Серджо Маттареллою, премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Рима, де проведе низку зустрічей з керівниками держави.

Про це президент країни повідомив у Telegram. Зокрема, у Римі президент України зустрінеться з президентом Італії Серджо Маттареллою, премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском.

"Важливий візит для перемоги України", - повідомив Зеленський.

Водночас, керівник Офісу президента Андрій Єрмак додав, що українська делегація разом з Зеленським прибула до Риму з метою зміцнення коаліції.

Як повідомляє британський телеканал Sky News, літак Зеленського приземлився в аеропорту Чіампіно біля Риму.

Італійське державне телебачення повідомило, що у небі над Римом було запроваджено безпольотну зону і стратегічно розміщено поліцію на високих будинках.

Допомога Італії Україні

26 квітня пезидент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні продовження оборонної співпраці.

21 лютого Мелоні відвідала Україну. На зустрічі президента України та прем’єра Італії в Києві йшлося про нові санкційні кроки проти агресії Росії та долучення до реалізації української формули миру.

Україна очікує від Італії та Франції отримати зенітно-ракетний комплекс SAMP/T-Mamba. Цей ЗРК дозволить протистояти балістичним ракетам, які застосовують російські загарбники.

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