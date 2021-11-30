Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
Відповідний указ № 606/2021 опублікований на сайті глави держави.
"Призначити Поклада Олександра Валентиновича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться у тексті указу.
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Крім того, указом №605/2021 президент призначив Іллю Вітюка начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.
Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Зеленський своїм указом звільнив начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олександра Руснака.
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