Ця людина приєдналася до команди Представництва у грудні 2021 року.

Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Куришко на посаду постійного представника президента в Автономній республіці Крим.

Про це йдеться в указі глави держави №59/2025 від 24 січня.

"Призначити Куришко Ольгу Миколаївну Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим", - йдеться в указі.

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Куришко з червня 2023 року обіймала посаду заступниці постійного представника президента України в Криму, а з грудня 2024 року була виконувачкою обов’язків постійного представника.

Куришко приєдналася до команди Представництва у грудні 2021 року та керувала Відділом правового забезпечення Представництва. Вона системно працювала над стратегічними і програмними документами з питань реінтеграції, брала активну участь у розробці нормативно-правових актів щодо захисту право мешканців тимчасово окупованого півострова у сфері доступу до освіти, пенсійного забезпечення, отриманні паспортних документів, підтримки політвʼязнів та членів їх родин.

Також відомо, що у минулому Куришко перебувала на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу організації підрозділів та представництва інтересів ДФС та його територіальних органів управління правової роботи Головного управління ДФС у Полтавській області.

Постпред президента в Криму

4 грудня 2024 року президент звільнив Тамілу Ташеву з посади постійного представника.

У вересні 2024 року Зеленський наголосив що треба й надалі докладати зусиль з метою звільнення Криму, поки чужинці не підуть з півострову. Президент відзначив, що Крим - це частина нашої душі і Україна бореться за відновлення справедливості і за можливість для кожного кримчанина повернутися у вільний Крим від Росії та страху.

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