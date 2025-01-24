Американський президент зазначив, що можна було б домовитись.

Президент Володимир Зеленський "не повинен був допустити цієї війни" в Україні.

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп, виступаючи на телебаченні, передає NBC News. "Він (Зеленський – ред.) не повинен був допустити цієї війни".

"Зеленський – не ангел. Він бореться з набагато більшим суб'єктом, потужнішим. Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду", - висловив думку Трамп.

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Трамп і війна в Україні

За кілька днів до інавгурації Трамп заявив, що почалася підгоовка до його зустрічі з російським диктатором Путіним. Він має намір обговорити з ним закінчення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що сподівається на допомогу Китаю в завершенні війни РФ проти України. "Ми сподіваємося, що Китай допоможе нам зупинити війну між Україною і РФ. Я згадав про це під час телефонного дзвінка з президентом Сі. Сподіваюся, ми зможемо об'єднати зусилля і покласти край цьому", - сказав президент США.

До цього Трамп заявив, що низькі світові ціни на нафту сприятимуть закінченню війни в Україні, тож країни ОПЕК, і зокрема Саудівська Аравія, один із найбільших світових експортерів нафти, має знизити ціни. За його словами, його зусилля щодо врегулювання війни Росії проти України "перебувають у процесі".

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