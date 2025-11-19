За його словами, Ердоган запропонував формати розмови, які він підтримав.

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що тільки президент Дональд Трамп і США мають достатню силу, щоб війна в Україні закінчилася.

"Вдячний Президенту Ердогану за візит сьогодні, за нашу розмову. Ми дуже цінуємо включеність Туреччини до дипломатичної роботи та всю активність. Детально обговорили реальні шляхи до надійного та достойного закінчення війни. Ми в Україні від початку цього року підтримуємо всі рішучі кроки та лідерство Президента Трампа, кожну сильну й справедливу пропозицію, щоб закінчити цю війну. І тільки Президент Трамп і Сполучені Штати Америки мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась", - написав він.

За його словами, Ердоган запропонував формати розмови, які він підтримав.

"Для нас важливо, що Туреччина готова надати необхідний майданчик. Ми готові працювати і в будь-яких інших змістовних форматах, які можуть дати результат. Але головне для зупинки кровопролиття й тривалого миру – щоб ми працювали в координації разом з усіма партнерами і щоб американське лідерство залишалось дієвим, сильним і наближало мир, який протримається довго та дасть безпеку людям, - додав президент.

Війна в Україні - прогноз Буданова

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що взимку може відбутися наближення до моменту, коли гіпотетично мирна угода між Україною і Росією стане можливою. Це може відбутися на початку або в середині лютого.

При цьому, він не думає, що без втручання президента США Дональда Трампа є шанс на зупинення бойових дій станом на зараз.

