Взимку може відбутися наближення до моменту, коли гіпотетично мирна угода між Україною і Росією стане можливою. Це може відбутися на початку або в середині лютого. Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав в інтерв’ю 24 Каналу.
У очільника ГУР запитали, чи є наближення до моменту, аби була сукупність різних факторів, за яких мирна угода між Україною і Росією стане можливою.
"Ми будемо наближатись до цього зимою, давайте так скажу. Наше вікно знову відкриється в середині лютого. Всі події будуть – початок лютого, середина лютого", - вважає Буданов.
При цьому, він не думає, що без втручання президента США Дональда Трампа є шанс на зупинення бойових дій станом на зараз.
Війна в Україні - заяви Буданова
Як повідомляв УНІАН, раніше Буданов заявляв, що Росія давно би програла війну, а Україна за допомогою партнерів відвоювала би усі території, якби Росію не підтримували інші країни, і зокрема, Північна Корея.
Також, за його словами, деякі країни мають "не зовсім чесну поведінку". Ці країни, всупереч міжнародним санкціям, дозволяють Росії отримувати зброю, боєприпаси та критично важливу елементу базу.