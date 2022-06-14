Глава держави зауважив, що Україна сподівається на військову підтримку з боку Німеччини.

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, які відносини має із канцлером Німеччини Олафом Шольцем та про очікування від нього й уряду Німеччини.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

На його думку, з боку керівництва Німеччини існує певний скепсис щодо України.

"Я не вважаю, що цей скепсис саме приніс Шольц. Я не вважаю, що це щось нове. У нас прекрасні відносини між народами та дуже непогані відносини між керівництвом", - зазначив президент.

За словами Зеленського, цей скепсис щодо України особливо проявляється у питаннях щодо її майбутнього членства у Євросоюзі або НАТО.

"Увесь цей скепсис був іще до пана Шольца. На жаль, було таке ставлення і, я думаю, що воно виправиться", - додав Зеленський.

Глава держави зауважив, що Україна сподівається на військову підтримку з боку Німеччини.

"Також я дуже очікую, що буде його особиста підтримка та його особиста упевненість у тому, що Україна може бути у ЄС, та щодо надання кандидатства вже у червні... Я розраховую, що у пана Шольца знайдеться ця впевненість у його відповіді, але є й санкційна та фінансова підтримка, яка потрібна Україні, та безпекові питання", - сказав Зеленський.

Президент уточнив, що в Україні очікують на візит Шольца до України.

"Нам потрібна від канцлера Шольца впевненість у тому, що вони підтримують Україну. Він та його уряд повинні обрати та не бути балансом між Україною та відносинами з РФ, обрати для себе, хто в пріоритеті. Тому що я відчуваю, що народ Німеччини це вже зробив...", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі планує приїхати до Києва перед самітом "Групи семи" наприкінці червня.