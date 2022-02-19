Наголошується, що лідер Франції та його партнери висловлюють "справжнє занепокоєння" з приводу подальшої ескалації на українському кордоні та радять "готуватися до відкритої кризи".

Президент Франції Еммануель Макрон проведе телефонні перемовини з лідерами України та Росії Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним на фоні загострення на Донбасі.

Як повідомляє радіостанція RFI, 19 лютого Макрон поговорить з президентом України Володимиром Зеленським, а 20 лютого – з Путіним.

"Наше завдання – уникнути найгіршого сценарію. Вважаємо, що ще можна переконати президента Путіна не нападати на Україну", – заявили в адміністрації Макрона.

За даними телеканалу BFMTV, лідер Франції та його партнери висловлюють "справжнє занепокоєння" з приводу подальшої ескалації на українському кордоні та радять "готуватися до відкритої кризи", пише Суспільне.

Востаннє Макрон говорив телефоном з президентами України та Росії 12 лютого. Зокрема, тоді французький лідер заявив Путіну про несумісність діалогу з загостренням на українському кордоні.

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