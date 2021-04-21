Президент заявив, що всеосяжна вакцинація населення - це єдиний вихід для подолання коронавірусу.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем висловив стурбованість через нерівний розподіл вакцин у світі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Глава держави подякував генсеку ООН за його зусилля в подоланні викликів, спричинених пандемією COVID-19.

Сторони обмінялися думками щодо ініціативи Гутерріша з розробки під егідою «Групи двадцяти» глобального плану вакцинації.

«Всеохопна вакцинація – єдиний вихід. На жаль, доступ до безпечних і ефективних вакцин досі нерівний. Однак хочу відзначити й подякувати за ваше лідерство у подоланні викликів та в координації глобальних дій під час пандемії коронавірусу», – зазначив Зеленський.

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Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові; CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.

Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу щеплено 477 тис. 833 особи.

20 квітня головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що у МОЗ очікують на нову поставку вакцин від коронавірусу компанії AstraZeneca в рамках механізму COVAX 22 квітня.

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Автор: Віталій Саєнко