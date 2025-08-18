Український президент відповів на запитання журналістів, на що готовий заради миру.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна готова до тристоронньої співпраці заради відновлення миру. Про це він сказав в Овальному Кабінеті, де разом із президентом США Дональдом Трампом відповідав на запитання журналістів.

Українського лідера запитали, чи готовий він відправляти війська на смерть ще кілька років або погодиться перекроїти карти.

Зеленський наголосив насамперед, що українці живуть під щоденними атаками. Зокрема, сьогодні було багато нападів, багато поранених, і загинула дитина півтора року.

"Тому нам потрібно зупинити цю війну. І щоб зупинити Росію, нам потрібна підтримка американських і європейських партнерів. Ми зробимо для цього все можливе. І я думаю, ми показали, що ми сильні люди. І ми підтримали ідею Сполучених Штатів про особисту допомогу, президента Трампа, щоб зупинити цю війну, щоб дипломатичним шляхом закінчити цю війну. І ми готові до тристороннього співробітництва, як сказав президент", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що це "хороший сигнал" про тристороннє співробітництво.

Що відомо про позиції сторін

Як повідомляв УНІАН, після зустрічі на Алясці з російським главою Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп запросив європейських лідерів на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Ця зустріч відбулася сьогодні в Білому домі.

Напередодні Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Трампом.

Він підкреслив, що Путін не хоче припинити вбивства, але повинен це зробити. Зеленський сказав, що налаштований на "дуже продуктивний" результат зустрічі в Білому домі.

Спочатку запланована зустріч Зеленського і Трампа, після цього формат переговорів у Білому домі розширять лідери європейських країн.

