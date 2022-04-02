Українці не приймуть жодного результату у війні, крім перемоги, заявив президент.

Для України у війні з Росією прийнятна тільки перемога, але Київ не піде заради миру на територіальні поступки агресору.

Про це в інтерв'ю американському телеканалу FoxNews заявив президент України Володимир Зеленський.

"Перемога правди - це перемога України і українців. Питання в тому, коли це закінчиться. Це глибоке питання. Це болісне питання. Крім перемоги, український народ не прийме ніякого результату", - говорить глава держави.

Відповідаючи на запитання про можливість поступитися деякими українськими територіями Росії заради підписання мирної угоди, Зеленський сказав:

"Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності і суверенітету не обговорюється".

Він підкреслив, що очікує від провідних країн світу зобов'язань щодо безпеки України, а також висловив переконання, що Україна здатна зробити НАТО набагато сильніше.

"Ми не слабка держава. Ми не пропонуємо зробити нас сильнішими за рахунок НАТО... ми доповнення, ми локомотив. Думаю, що ми є одним з важливих компонентів європейського континенту", - говорить президент.

Напередодні Зеленський вказав два напрямки, де чекати нових ударів Росії.

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