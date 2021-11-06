До складу РНБО введено нових міністрів та виведено колишніх.

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни у персональний склад Ради національної безпеки і оборони.

Про це йдеться в указі глави держави №569/2021 від 5 листопада.

Зокрема, до складу РНБО введено міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна та першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки України Юлію Свириденко.

При цьому, Олексія Резнікова затверджено у складі РНБО на посаді міністра оборони.

Також зі складу РНБО виведено звільненого з посади першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Олексія Любченка, звільненого з посади міністра оборони Андрія Тарана і звільненого з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

Кадрові зміни в уряді

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада Верховна Рада підтримала призначення нових членів Кабінету Міністрів:

Юлії Свириденко - першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки України.

Ірини Верещук - на посаду першого віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Павла Рябікіна - на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Олексія Резнікова - на посаду міністра оборони.

Автор: Віталій Саєнко