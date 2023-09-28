Сторони під час зустрічі обговорили низку нагальних питань, зокрема й оборонних.

У четвер, 28 вересня, президент України Володимир Зеленський провів першу робочу зустріч з новим міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом.

Як повідомив Зеленський у Telegram, зустріч вийшла змістовною. Сторони обговорили кілька ключових питань.

"Змістовна зустріч із Держсекретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шаппсом. Дякую за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку України! Наша співпраця у військовій сфері суттєво розширює можливості українських воїнів на полі бою", - написав Зеленський.

На короткому відео видно, що Зеленський та Шаппс дуже тепло привітали один одного. Президент подякував за візит та за потужну підтримку, яку Україна отримує від Великої Британії.

"Дякую, що ми можемо покладатися на вас", - сказав Зеленський.

Натомість Шаппс від імені Великої Британії запевнив, що "Україна залишається на вістрі нашої уваги".

"Ми відчуваємо ваш біль за все, що відбувається. Ми стоятимемо пліч-о-пліч увесь час. Хочу передати передати вам вітання від прем'єр-міністра (Ріші Сунака - УНІАН), а також від мого попередника Бена Воллеса", - сказав Шаппс.

Британія допомагає Україні - останні новини

Велика Британія є другим за величиною донором, наразі виділивши 5,7 мільярда доларівс, у тому числі 2,8 мільярда доларів у 2022 році та зобов’язавшись відповідати цьому фінансуванню у 2023 році. Вона також бере участь у програмі навчання 30 тисяч українських військових до кінця року.

Британія надає високоточні ударні ракети великої дальності та нещодавно взяла на себе зобов’язання навчати українських пілотів швидкісних реактивних літаків, але заявила, що бойові винищувачі на даний момент постачати не будуть.

Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив під час свого призначення, що він з нетерпінням чекає "продовження підтримки Великою Британією України в її боротьбі з варварським вторгненням Путіна".

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