Володимир Зеленський вважає, що "нічого страшного" в розмові між президентами США та РФ на тему Донбасу немає, але "вирішувати за Україну – це неможливо".

Президент Володимир Зеленський переконаний, що президенти США та РФ Джо Байден та Володимир Путін не вирішуватимуть будь-які питання щодо України без представників української влади.

Про це він заявив у спільному інтерв’ю журналістам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, повний текст якого розміщений на сайті глави Української держави. Розмова відбулася 14 червня.

На переконання Зеленського, Байден не хоче бути дуже передбачуваним перед зустріччю з президентом РФ.

«Така стримана поведінка – і лідера США, і лідера РФ – говорить про те, що вони зустрічаються і щось намагаються донести один одному. Ми знаємо багато зустрічей багатьох президентів США з єдиним президентом РФ впродовж багатьох років. Мені здається, що в них різний погляд на життя в цілому і на Україну, різний погляд на те, що відбувається у світі. Я не пам’ятаю, щоб були дуже теплі стосунки між цими двома «геополітичними китами»», - наголосив він.

Читайте такожЗустріч Байдена та Путіна: онлайн-трансляція перемовин у ЖеневіЩодо очікувань від зустрічі президентів США та РФ Зеленський заявив: «Думаю, що весь світ чекає. Я це відкрито кажу й радію, бо коли люди сідають і говорять, навіть якщо вони вийдуть без результату, – це вже результат їхньої зустрічі».

«Щодо позиції Заходу до Росії і щодо, наприклад, Росії до США, щодо їхнього саміту, я не бачу, що всі хочуть остаточно щось вирішити», - зауважив Зеленський.

У відповідь на уточнювальне запитання, чи має він побоювання стосовно того, що Путін з Байденом можуть домовитися про Україну без України, Зеленський сказав: «Щодо класичного вислову «Не вирішуйте за Україну без України» – я вважаю, що це дуже справедливо. Але це повністю не працює. Як би не прагнули ті чи інші чиновники в Україні, ЄС, ті чи інші глави держав. Гостре питання Донбасу – і вони будуть про це говорити».

Зеленський переконаний, що «нічого страшного» в розмові між президентами США та РФ на тему Донбасу немає, але «вирішувати за Україну – це неможливо».

«Впевнений, що це нереально. А те, що будуть говорити без нас, то це зрозуміло. Ми не запрошені на цю зустріч, тому, я вважаю, і не буде саме того конкретного результату. Якщо казати відверто, то краще за українців ніхто не знає росіян. Краще за росіян ніхто не знає Україну, тому ми чітко розуміємо, що домовленості про Україну без України між РФ та США не буде», - підкреслив він.

Також президент України вважає, що краще було б, якби перед переговорами Байдена та Путіна він зустрівся з президентом США замість спілкування телефоном.

Сьогодні в Женеві відбудуться переговори Байдена і Путіна.

Телефонна розмова Зеленського і Байдена відбулась 7 червня.

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що це була телефонна розмова, яку глави держав планували провести раніше, до зустрічі Байдена з президентом РФ.

Посол України у США Оксана Маркарова після переговорів президентів США і РФ проведе зустріч з виконувачем обов'язків помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіпом Рікером

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Автор: Костянтин Гончаров