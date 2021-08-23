Анджей Дуда заявив, що Україна потребує сьогодні надзвичайної міжнародної солідарності.

Президент Польщі Анджей Дуда попереджає міжнародну спільноту, аби вона не залишила Україну наодинці з російською загрозою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дуда заявив під час виступу на установчому саміті "Кримської платформи" з деокупації півострова у Києві.

Він заявив, що поляки розуміють страждання українців, і запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку Польщі.

"У нашій країні слово "солідарність" має особливу силу. Україна потребує сьогодні надвичайної міжнародної солідарності", - заявив Дуда.

Президент Польщі вважає, що саміт "Кримської платформи" засвідчує невизнання протизаконної окупації і анексії Криму Росією.

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"Ми розуміємо, що означає, коли нас залишають союзники у момент загрози. Знаємо, як болить байдужість союзників. Самі ми це відчували у 1945 році, коли наші колишні союзники зрадили нас, домовляючись зі Сталіном. Залишили нас у радянській зоні впливу за залізною завісою", - сказав Дуда.

"Сьогоднішня зустріч для нас є нагодою, щоб чітко сказати, що нам не байдуже у питанні Криму. Ніхто з нас не буде байдужим у справі топтання міжнародного права і територіальної цілісності України. Не будемо також байдужими до безправних затримань, депортацій, тортур, нелюдської поведінки, позбавлення (кримчан) майна, дискримінації з огляду на національність, походження і віру", - сказав Дуда.

Він наголосив, Крим - це Україна, і заявив, що він не погоджується з іншими трактуваннями.

Інавгураційний саміт "Кримської платформи" відбувається у Києві сьогодні, 23 серпня. Цей саміт передбачає проведення основного засідання та чотирьох тематичних панелей: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, про відновлення прав кримськотатарського народу.

Участь в ньому прийматимуть представники понад 40 країн і міжнародних організацій.

Автор: Віталій Саєнко