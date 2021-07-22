Зеленський відвідає США на тлі підписаної між Байденом і Меркель угоди про запуск "Північного потоку-2"

Конгресмени звернулися до Адміністрації президента США Джо Байдена з закликом змінити дату візиту українського глави Володимира Зеленського до Вашингтону.

Про це повідомляє Голос Америки.

З 7 серпня по 20 вересня Конгрес буде на канікулах, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.

"Мені не подобається такий час взагалі. Ми надіслали листи президенту (Джо Байдену), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", – розповіла співголова Групи підтримки України у Конгресі, конгресвумен Марсі Каптур.

Читайте такожУкраїна ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2"Також обрану Білим домом дату візиту Зеленського розкритикував сенатор Тед Круз.

"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто збіг", - написав Круз у Twitter.

Напередодні Білий дім запросив президента України Володимира Зеленського відвідати США 30 серпня.

У Байдена підкреслили, що візит глави Української держави підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії на Донбасі та в окупованому Криму.

Зеленський у відповідь на запрошення Білого дому заявив, що очікує на змістовну та плідну зустріч із Байденом.

7 червня під час телефонної розмови з Зеленським Байден запросив українського президента до Вашингтону. За кілька днів глава МЗС Дмитро Кулеба уточнив, що візит готується наприкінці липня.

У Білому домі тоді не могли назвати точну дату, коли Зеленський може зустрітися з Байденом. Згодом у ЗМІ з’явилась інформація, що візит перенесли на серпень.

Зеленський відвідає США на тлі підписаної між Байденом і Меркель угоди про запуск російського газопроводу "Північний потік-2" та суперечок у Конгресі через невдоволення діями головного демократа країни республіканцями.

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Автор: Яна Ставська