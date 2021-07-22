Конгресмени звернулися до Адміністрації президента США Джо Байдена з закликом змінити дату візиту українського глави Володимира Зеленського до Вашингтону.
Про це повідомляє Голос Америки.
З 7 серпня по 20 вересня Конгрес буде на канікулах, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
"Мені не подобається такий час взагалі. Ми надіслали листи президенту (Джо Байдену), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", – розповіла співголова Групи підтримки України у Конгресі, конгресвумен Марсі Каптур.
Читайте такожУкраїна ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2"Також обрану Білим домом дату візиту Зеленського розкритикував сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто збіг", - написав Круз у Twitter.
Напередодні Білий дім запросив президента України Володимира Зеленського відвідати США 30 серпня.
У Байдена підкреслили, що візит глави Української держави підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії на Донбасі та в окупованому Криму.
Зеленський у відповідь на запрошення Білого дому заявив, що очікує на змістовну та плідну зустріч із Байденом.
7 червня під час телефонної розмови з Зеленським Байден запросив українського президента до Вашингтону. За кілька днів глава МЗС Дмитро Кулеба уточнив, що візит готується наприкінці липня.
У Білому домі тоді не могли назвати точну дату, коли Зеленський може зустрітися з Байденом. Згодом у ЗМІ з’явилась інформація, що візит перенесли на серпень.
Зеленський відвідає США на тлі підписаної між Байденом і Меркель угоди про запуск російського газопроводу "Північний потік-2" та суперечок у Конгресі через невдоволення діями головного демократа країни республіканцями.
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