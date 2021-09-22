Співрозмовники обговорили шляхи поглиблення співпраці України з корпорацією Microsoft та реалізації спільних проектів.

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом американської корпорації Microsoft Бредом Смітом.

Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво президента України, глава держави поінформував про здобутки України у впровадженні цифровізації та перспективи розвитку національного ринку ІТ. Було відзначено, що наразі в нашій країні створюється один з найкращих податкових і правових режимів для IT-компаній.

Співрозмовники обговорили шляхи поглиблення співпраці з корпорацією Microsoft та реалізації спільних проектів.

"Ми зацікавлені в подальшому розширенні присутності корпорації Microsoft в Україні та поглибленні співпраці в контексті цифрової трансформації нашої країни", – наголосив Зеленський.

Читайте такожЗеленський про замах на вбивство Шефіра: це реакція на реальні зміни в державіОкрему увагу під час зустрічі було приділено побудові інфраструктури для хмарних сервісів в Україні.

"Ми будуємо цифрову державу, і нам надзвичайно важливо, щоб дані українців зберігалися на хмарних сервісах на території України", – зазначив президент.

Глава держави запросив компанію Microsoft розглянути можливості для створення інфраструктури дата-центру Azure в нашій країні.

Володимир Зеленський і Бред Сміт обговорили залучення компанії Microsoft до розробки системи електронного голосування на виборах, а також продуктів з використанням технологій штучного інтелекту.

Крім того, сторони торкнулися питань налагодження взаємодії у сфері розробки антикорупційних програм для органів державної влади в Україні, протидії дезінформації та кібербезпеки.

Глава держави запросив президента корпорації Microsoft відвідати Україну у зручний для нього час.

21 та 22 вересня президент України Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та українська делегація перебувають із візитом у США, де беруть участь у роботі 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Microsoft - міжнародна технологічна компанія, що спеціалізується на створенні програмного забезпечення і комп'ютерної інфраструктури. Є однією з найдорожчих компаній світу - капіталізація компанії за підсумками 2019 року становила понад 1 трлн дол.

Автор: Тетяна Герасименко