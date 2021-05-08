На записі двоє чоловіків, чиї голоси схожі на голоси Медведчука й Пушиліна, дружньо спілкуються та обмінюються вітаннями до Дня Перемоги.

З'явилася інформація про отримання запису ймовірної розмови кума російського президента Володимира Путіна й лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука з представником окупаційної влади ОРДО на переговорах ТКГ у Мінську Денисом Пушиліним.

Читайте такожМінкульт про блокування "каналів Медведчука" на YouTube: важливий крокЗапис викладено у публікації "24 каналу". На записі двоє чоловіків, чиї голоси схожі на голоси Медведчука й Пушиліна, дружньо спілкуються та обмінюються вітаннями до Дня Перемоги. При цьому вони бажають один одному "побільше перемог у житті".

За даними журналістів "24 каналу", ця розмова відбулася 9 травня 2015 року - тоді Медведчук зателефонував Пушиліну, аби привітати з "подвійним святом" – з його днем народження та 9 травня.

У свою чергу чоловік з голосом, схожим на голос Пушиліна, дякує, та вітає співрозмовника у відповідь словами "дай нам бог побільше перемог у житті".

"Вітаю, Денисе Володимировичу (ймовірно, говорить Медведчук - ред.), по-перше, з днем народження. По друге, з днем перемоги".

"А я вас вітаю з Днем Перемоги", - каже інший співрозмовник.

Санкції проти Медведчука і його оточення

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних із ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Статки лідера Опозиційної платформи "За життя" Віктора Медведчука у 2020 році зросли вдвічі у порівнянні із 2019 роком.

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Автор: Ірина Погоріла