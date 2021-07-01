Жінка пояснила, що так вона продемонструвала своє невдоволення законом про ринок землі.

У Верховній Раді жінка, яка представилася журналісткою, напала на депутатів з фракції «Слуга народу» з кулаками.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося на брифінгу депутатів після завершення засідання парламенту.

На брифінг вийшли депутати від «СН» Микита Потураєв, Тетяна Циба, Єгор Чернєв, Вікторія Подгорна та Єлізавета Богуцька.

Жінка, яка перебувала в зоні для журналістів, підійшла до депутатів та почала сперечатися, а згодом і бити депутатів. Зокрема, вона побила Потураєва сумкою.

Після інциденту охорона вивела її з кулуарів. Як з’ясувалось, вона мала при собі акредитацію Верховної Ради.

Жінка представилася представникам ЗМІ Ірмою Крат, журналісткою з Полтавської області. За її словами, так вона продемонструвала своє невдоволення законом про ринок землі.

На питання кореспондента УНІАН, чому вона бійкою вирішує це питання з депутатами, жінка відповіла: «Я ніколи не кидаю слова на вітер. Я сказала: «Проголосуєте за цей закон, я прийду у Верховну Раду, я підійду і спитаю: «З якої партії? «Слуга народу»? Отримаєш в табло».

Вона також висловила погрози в бік депутатів: «Їм пощастило, що це я прийшла. Зараз мої добровольці побачать. Якби він (ймовірно, йдеться про Потураєва - УНІАН) мене вдарив у відповідь, я думаю, його б отвєтка замучила дуже добре».

Крім того, вона назвала її дії «легеньким методом» і «попередженням». «Щоб вони трішки подумали. Сіли сьогодні ці всі «слуги народу» і зрозуміли, що, якщо їх сьогодні починають бити, завтра їх можуть вбивати», - сказала жінка.

Як зауважила в коментарі УНІАН Подгорна, Крат підійшла до депутатів, які стояли біля трибуни в брифінг-холі, схопила телефон і кинула в них, зокрема, у саму Подгорну.

«Вона підбігає: «Ви «Слуга народу»? Вона до Потураєва. Він каже: «Так». І вона починає битися. Відразу», - сказала депутат і додала, що жінка кинулася на Потураєва з кулаками.

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Автор: Тетяна Поляковська