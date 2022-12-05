Глава МЗС РФ вважає, що заяви Росії "навмисно спотворюють"

У Російській Федерації знову заговорили про конфлікт між ядерними державами. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Захід нібито "взяв лінію на військову конфронтацію" з Росією.

"В умовах зусиль Заходу щодо стримування Росії серйозну загрозу представляє лінія США і НАТО в цілому на фактичну військову конфронтацію з нами. Очевидно, що це загрожує прямим зіткненням ядерних держав з катастрофічними наслідками", - цитують Лаврова росСМИ.

При цьому він вважає, що західні партнери "навмисно спотворюють" попередження з Кремля і звинувачують Росію в погрозах. За його словами, Москва орієнтується на принципи, які закріплені в документах "ядерної п'ятірки".

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"Відповідно до заяви п'яти держав про неприпустимість ядерної війни необхідно запобігати будь-якому збройному конфлікту між країнами, що володіють ядерною зброєю. Росія виходить саме з цього", - підсумував російський дипломат.

Ядерні загрози Росії - що відомо

Президент Російської Федерації Володимир Путін неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю як в Україні, так і проти країн Заходу. У свою чергу президент Володимир Зеленський вважає, що глава Кремля залежить від свого суспільства, тому навряд чи піде на ядерний удар.

Крім того, екс-командувач американської армії в Європі Бен Ходжес зазначив, що в разі ядерного удару у війну вступлять США.

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