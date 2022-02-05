Екс-посол України у США Валерій Чалий сумнівається у перспективі Мінських угод.

Екс-посол України у США Валерій Чалий вважає, що зіткнення з Росією буде, але не у вигляді повномасштабного наступу.

Про це він у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Зіткнення з Росією буде, але не повномасштабне. А зараз Росію може зупинити пакет санкцій. Його найближчими днями обіцяють підготувати спільно республіканці і демократи. Там буде буде ленд-ліз як у часи Другої світової війни - безоплатно поставка зброї, серйозні економічні заходи. Якщо вони це зроблять, це буде ще один холодний душ на голову Путіна", - сказав дипломат.

Чалий також додав, що сумнівається у перспективі Мінських угод.

"Росія розстріляла їх градами і накрила мільйоном російських паспортів. Їх реанімувати дуже складно. І сценарій буде інший, скоріш за все", - додав він.

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У середу ввечері, 3 лютого, президент США Джо Байден формально схвалив розміщення додаткових військових сил Сполучених Штатів у країнах східного флангу НАТО на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії до України.

Війська будуть діяти на двосторонній основі з країнами, що їх приймають, бо Альянс не задіяв багатонаціональні сили реагування.

США збільшили рівень бойової готовності 8,5 тисячі військових на території Штатів, щоб мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі вторгнення РФ в Україну.

За даними НАТО, Росія продовжує переміщення військ у бік України. Зараз навколо країни вже зосереджено понад 100 тисяч військ.

Генсек Альянсу підкреслив, що така військова активність в регіоні найвища з часів холодної війни.

Стягування армії РФ відбувається й на території Білорусі під приводом нібито російсько-білоруських навчань.