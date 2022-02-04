На думку британського уряду, в РФ хочуть виправдатися за вторгнення.

Великобританія твердо впевнена в тому, що Росія намагається створити привід для вторгнення в Україну.

Про це заявив прес-секретар прем'єр-міністра Бориса Джонсона з посиланням на дані американської розвідки, опубліковані в четвер, повідомляє Reuters.

При цьому представник Джонсона відмовився коментувати інформацію розвідки США.

Читайте такожСША попередили Україну про плани Росії сфабрикувати привід для нападу-Кулеба"Я не можу коментувати конкретні розвідувальні дані, але ми впевнені, що Росія планує створити привід, звинувачуючи Україну в нападі, щоб виправдати російське вторгнення в Україну", — сказав представник.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що розвідка Сполучених Штатів одержала дані про план Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну з використанням фейкового відео.

За сценарієм, у фейковому ролику росіяни хотіли зобразити "напад українських військових" на територію РФ, або на російськомовне населення на Донбасі.

У Міністерстві закордонних справ РФ вже відреагували на дані США про можливе вторгнення в Україну. Зокрема, глава російського МЗС Сергій Лавров назвав ці заяви "маячнею".

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