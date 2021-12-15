Як повідомляють журналісти з посиланням на джерело в правоохоронних органах, родині Левченко й Гогілашвілі надана охорона спецслужби.

Родину екс-заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, якого звільнили після скандалу на блокпосту у Краматорську, охороняли співробітники спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України.

Журналісти Bihus Info ще у листопаді зафіксували, як до КВЦ "Парковий", коли там тривало засідання фракції "Слуга народу", приїхав броньований автомобіль Chevrolet Suburban. Номерні знаки на автівці перебувають на балансі СБУ.

На відео помітно, що з автомобіля вийшов чоловік та неповнолітній хлопчик. Джерела журналістів у правоохоронних органах вказали, що чоловік з броньованого автомобіля є співробітником спецпідрозділу "Альфа" СБУ.

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Згодом хлопчик (імовірно син Гогілашвілі - Давид) разом із жінкою вийшов з КВЦ "Парковий" і сів уже в сіру автівку Mazda із жінкою. Номерні знаки авто належать Марії Левченко – дружині Гогілашвілі та секретарці президента Володимира Зеленського.

Журналісти надіслали запит до СБУ стосовно охорони родини Гогілашвілі. У прес-службі СБУ непрямо підтвердили, що їм надана охорона спецслужби.

"У відповідь на ваш запит зазначаємо, що інформація, котра стосується осіб, яким за потреби та при наявності відповідних підстав надається охорона, є конфіденційною. Окремо звертаємо вашу увагу на те, що СБУ діє виключно в межах та у спосіб, визначений законодавством України. Це стосується діяльності із забезпечення безпеки охоронюваних осіб та членів їх сімей в тому числі".

Як повідомляють журналісти з посиланням на джерело в правоохоронних органах, родині Левченко й Гогілашвілі надана охорона спецслужби. Але ані Левченко, ані Гогілашвілі на звернення журналістів не відповіли.

Варто зазначити, що згідно з законодавством, заступнику міністра та помічниці президента не передбачено захист у вигляді охорони спецслужби.

Скандал із Гогілашвілі: що відомо

11 грудня стало відомо, що Гогілашвілі влаштував скандал на блокпосту на в'їзді у Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи. Зокрема, він обурився, що правоохоронці його не впізнали, а згодом погрожував їм, використовуючи нецензурну лексику.

Пізніше на інцидент відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, підписавши наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі від посади. Також міністр повідомив, що ініціюватиме перед урядом питання про відкриття дисциплінарного провадження щодо Гогілашвілі.

Після цього Гогілашвілі вибачився за свою "надмірну емоційність" під час інциденту на блокпосту при в'їзді у Донецьку області. Він заявив, що погоджується з ініціативою міністра Дениса Монастирського відкрити дисциплінарне провадження щодо нього та сприятиме його проведенню.

12 грудня президент України Володимир Зеленський звернувся до міністра внутрішніх справ та Кабінету міністрів з проханням розглянути питання про звільнення Гогілашвілі.

Гогілашвілі внесли в базу даних сайту "Миротворець".

13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника глави МВС, на якій він перебував з вересня 2019 року. Перед цим сам чиновник написав заяву про звільнення.

Автор: Вікторія Гордієнко