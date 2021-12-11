Гогілашвілі заявив, що погоджується з ініціативою міністра Дениса Монастирського відкрити дисциплінарне провадження щодо нього та сприятиме його проведенню.

Тимчасово відсторонений від посади заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі вибачився за свою "надмірну емоційність" під час інциденту на блокпосту при в'їзді в Донецьку області.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність. Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню", - зазначив Гогілашвілі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, Гогілашвілі влаштував скандал на блокпосту на в'їзді в Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи. Зокрема, він обурився, що правоохоронці його не впізнали, а згодом погрожував їм, використовуючи нецензурну лексику.

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Пізніше на інцидент відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, підписавши наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі від посади. Також міністр повідомив, що ініціюватиме перед урядом питання про відкриття дисциплінарного провадження щодо Гогілашвілі.

Довідка УНІАН. Олександр Гогілашвілі почав роботу в Міністерстві внутрішніх справ у вересні 2019 року - відразу на посаді заступника Арсена Авакова, який очолював відомство тоді.

У МВС він відповідає за боротьбу з наркотиками і реабілітацію наркозалежних.

Дружина Гогілашвілі - Марія Левченко - є особистим помічником президента Володимира Зеленського.

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Автор: Антоніна Доломанжи