Спікер ВР розкритикував вчинок Гогілашвілі.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що не користується спецталонами, а його особистий автомобіль - на номерах реєстрації однієї з областей України.

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання УНІАН з приводу скандалу із Заступником міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, в якому згадували про наявність у можновладців талонів, що надають переваги перед іншими водіями.

Він зазначив, що спецталони, які надають переваги при перевірках автомобілів, зупинці правоохоронцями, видає Міністерство внутрішніх справ, тому з цим питанням треба звертатися туди.

Стефанчук заявив: "Я на своєму особистому авто їжджу без спецталонів. У мене номер з Хмельницькою реєстрацією, і я абсолютно нормально ним користуюся".

Читайте такожГогілашвілі внесли в "Миротворець"Говорячи про ситуацію з Гогілашвілі, Стефанчук назвав його поведінку "неприємною та неприйнятною". При цьому нагадав, що вже є рішення уряду про його звільнення. За його словами, "це той приклад, коли повинна бути швидка та однозначна реакція".

При цьому він нагадав представникам опозиції, які багато говорять з приводу Гогілашвілі, "про одного міністра внутрішніх справ, який був спійманий у Франкфурті (мова йде про затримання у 2009 році нібито п'яного міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в аеропорту Франфурта-на-Майні, який побився з поліцейськими - УНІАН) і в якості покарання отримав не звільнення з посади, а підвищення - до генерального прокурора".

Скандал з Гогилашвілі - що відомо

11 грудня ряд ЗМІ поінформували, що Гогілашвілі влаштував скандал на блокпості на В'їзді в Донецьку область через те, що його машину зупинили і попросили показати документи.

Зокрема, він обурився, що правоохоронці його не впізнали, а після погрожував їм, використовуючи нецензурну лексику.

Пізніше на інцидент відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, підписавши наказ про тимчасове відсторонення Гогилашвілі з посади. Також міністр повідомив, що ініціюватиме перед урядом питання про відкриття дисциплінарного провадження щодо Гогилашвілі.

Читайте також"Так, я винен": Гогілішвілі написавши заяву про звільнення з посади заступника міністра внутрішніх справПісля цього Гогілашвілі вибачився за свою "надмірну емоційність" під час інциденту на блокпості при В'їзді в Донецьку області.

Він заявив, що погоджується з ініціативою монастирського відкрити дисциплінарне провадження за даним фактом і сприятиме його проведенню.

12 грудня президент України Володимир Зеленський звернувся до міністра внутрішніх справ і Кабінету міністрів з проханням розглянути питання про звільнення Гогілашвили.

Сьогодні, 13 Грудня, джерело в уряді повідомило, що Кабінет міністрів звільнив Гогилашвили.

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Автор: Надя Пришляк