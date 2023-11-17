Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Олександра Тарасовського.
Відповідний указ №757/2023 сьогодні було оприлюднено на сайті президента. "Звільнити Тарасовського Олександра Олексійовича з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться у ньому.
Відомо, що Тарасовського призначили на цю посаду 21 січня 2022 року Указом Президента України №18/2022. Раніше він працював на різних посадах в Службі безпеки України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та Службі зовнішньої розвідки України.
Інші кадрові зміни: останні новини
Раніше ЗМІ повідомляли, що у Міністерстві оборони України нібито розглядають можливість звільнення одразу трьох командувачів Збройних сил - Тетяни Остащенко, Олександра Тарнавського та Сергія Наєва.
Міністерство спростувало цю інформацію, зазначивши, що "всі працюють в штатному режимі, рішення обговорюються в координації з Генштабом".
Нещодавно було звільнено командувача Силами спеціальних операцій Збройних сил України Віктора Хоренка. Його місце зайняв полковник Сергій Лупанчук.