Він обіймав цю посаду з січня минулого року.

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Олександра Тарасовського.

Відповідний указ №757/2023 сьогодні було оприлюднено на сайті президента. "Звільнити Тарасовського Олександра Олексійовича з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться у ньому.

Відомо, що Тарасовського призначили на цю посаду 21 січня 2022 року Указом Президента України №18/2022. Раніше він працював на різних посадах в Службі безпеки України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та Службі зовнішньої розвідки України.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що у Міністерстві оборони України нібито розглядають можливість звільнення одразу трьох командувачів Збройних сил - Тетяни Остащенко, Олександра Тарнавського та Сергія Наєва.

Міністерство спростувало цю інформацію, зазначивши, що "всі працюють в штатному режимі, рішення обговорюються в координації з Генштабом".

Нещодавно було звільнено командувача Силами спеціальних операцій Збройних сил України Віктора Хоренка. Його місце зайняв полковник Сергій Лупанчук.

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