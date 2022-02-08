Путін наполягає на юридичних зобов’язаннях НАТО й США щодо невступу України до Альянсу.

Російський президент Володимир Путін вважає, що Україна у разі вступу до НАТО захоче повернути окупований Росією Крим "військовим шляхом", "отже, станеться воєнна конфронтація".

Про це він заявив на спільній прес-конференції з французьким лідером Еммануелем Макроном.

"Ми категорично проти розширення НАТО шляхом нових членів на сході, тому що це є загальною загрозою подальшого поширення НАТО до наших кордонів. Не ми ж рухаємося до НАТО, а НАТО рухається до наших кордонів. Тому говорити про те, що Росія поводиться агресивно, щонайменше, не відповідає здоровому глузду. Чи ми прийшли на кордон кудись там? До нас підійшла інфраструктура НАТО", - сказав Путін.

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Глава Кремля також стверджує, що Україна, ставши членом військового Альянсу, може захотіти повернути окупований Росією Крим.

"Ось європейські країни, в тому числі й Франція, вважають, що Крим, допустимо, є частиною України, а ми вважаємо, що це частина Російської Федерації. І якщо будуть ухвалені спроби змінити цю ситуацію воєнним шляхом, а у доктринальних документах України прописано, що Росія – противник і можливе повернення Криму воєнним шляхом. Уявіть, що Україна – член НАТО. 5-та стаття не скасована, навпаки, пан Байден, президент США, нещодавно сказав, що 5-та стаття – це абсолютний імператив і буде виконана. Значить, виникне воєнна конфронтація між Росією і НАТО… Я хочу запитати вас: "А ви хочете воювати з Росією?" Ви запитайте своїх читачів, глядачів, користувачів інтернет-ресурсів: "Ви хочете, щоби Франція воювала з Росією?" Адже так воно й буде", - пригрозив російський президент.

Путін наполягає на юридичних зобов’язаннях НАТО й США щодо невступу України до Альянсу, бо це, на його переконання, може загрожувати нацбезпеці країни.

Після серії зустрічей з представниками РФ Захід одноголосно відмовив Москві у претензіях щодо політики розширення НАТО. При цьому Росія продовжує шантажувати Європу воєнною ескалацією, сконцентрувавши навколо України понад 100 тисяч своїх військових.

ЄС і Вашингтон побоюються, що РФ може піти на повномасштабний наступ на Україну, й розробляє інструменти стримування апетитів Москви включно з поставками зброї українській армії.

Під час зустрічі з Макроном Путін підтвердив, що вимагає від Києва виконання Мінських угод, маючи на увазі надання "особливого статусу" Донбасу на умовах Москви: "Іншої альтернативи просто немає. У Києві то кажуть, що виконуватимуть, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається - не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати".

Хоча у США раніше підтвердили, що Україна за ці роки виконала "більшість, якщо не всі" умови Мінських угод. Водночас з боку Росії не було практично нічого зроблено в цьому напрямку.

Київ автономію ОРДЛО за сценарієм Кремля відкидає.

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