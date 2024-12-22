Папа Римський Франциск, коментуючи війну в Україні, заявив, що лицемірно говорити про мир і в той же час озброюватися.
Таку заяву він зробив у інтерв'ю аргентинському телеканалу Orbe 21, передає Vatican News. "Мене турбує, що численні заклики міжнародних організацій до миру в одне вухо заходять і виходять через інше. У цьому є й приховане лицемірство: ми говоримо про мир, але озброюємо війну", - висловився понтифік.
У лицемірстві Франциск звинуватив Європу, яка продовжує надавати зброю Україні. Він зазначив, що одні із найбільших доходів від інвестицій у Європі отримують збройові заводи. "Ми організуємо конференції та мирні зустрічі, але продовжуємо виробляти зброю для вбивства", - вважає Папа Римський.
Він додав, що навіть бачить "загальну тенденцію самознищення через війну".
"Терміново необхідний мирний договір, але коли йдеться про мир, починають танцювати менует з другорядними речами", - висловив думку Франциск і додав, що стурбований відправкою на фронт молодих українців: "Так вийшло, що в них мало чоловіків, у той час як у РФ їх багато".
Також він заявив, що бракує "особистої етики". Про "особисту етику" понтифік заговорив невдовзі після того, як президент Володимир Зеленський у соцмережах назвав російського диктатора Путіна "д***ом" через те, що той запропонував Україні "технологічну дуель "Орешніком"".
Крім того, у зверненні до вірян Франциск вкотре згадав про різдвяне перемир'я в Україні: "Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі".
Заяви Папи Римського про війну в Україні
Папа Римський з початку війни робив кілька скандальних заяв про війну в Україні. Потім він заявляв, що готовий виступити посередником на переговорах між Україною і РФ.
Нещодавно понтифік закликав молитися за українців через майбутню зиму. За його словами, український народ "стоїть на порозі важкої зими". Зокрема він попросив молитися також за українських дітей та підлітків.