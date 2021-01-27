Гриби надають пирогу пікантного смаку й неповторного аромату.

Свіжоспечені рум'яні пироги особливо смачні. Приготовлені з грибами вони ще й неймовірно ароматні. Для начинки підійдуть будь-які гриби. За бажанням також можна додати цибулю, зелень, сир, варені яйця, м'ясо, картопляне пюре або тушковану капусту.

Грибний пиріг

Для тіста

Борошно пшеничне - 260 г

Борошно кукурудзяне - 50 г

Молоко кисле (або кефір) - 200 мл

Цукор - 2 ст. л.

Яйця - 3 шт.

Сода - 0,3 ч. л.

Розпушувач - 0,3 ч. л.

Сіль - 1 ч. л.

Для начинки

Печериці - 500 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Сіль за смаком

Сир твердий - 50 г

Олія соняшникова - 50 мл

Масло вершкове - 30 г

Печериці нарізати пластинками, а цибулю тонкими півкільцями. У розігрітій на сковороді олії обсмажити гриби 15 хвилин, потім додати до них цибулю і смажити разом ще 10 хвилин, наприкінці посолити.

Читайте такожНіжна й ароматна куряча грудинка: як смачно приготувати м’ясо в духовціЯйця збити вінчиком з цукром та сіллю, додати кисле молоко і перемішати.

Просіяти борошно з содою й розпушувачем, добре перемішати тісто. Додати у нього остиглу грибну начинку і знову добре перемішати.

Змастити форму вершковим маслом та викласти тісто. Натерти на тертці твердий сир і посипати верх тіста. Аби сир не дуже засмажився, то можна посипати його зверху через 15-20 хвилин від початку випікання.

Відправити пиріг у попередньо розігріту до 210°С духовку і пекти 30 хвилин до готовності. Готовий пиріг остудити у формі, потім нарізати й подавати до столу.

Відкритий пиріг із куркою та грибами

Для тіста

Борошно - 250 г

Маргарин - 125 г

Яйце куряче - 1 шт.

Вода - 3 ст. л.

Сіль - 1/3 ч. л.

Для начинки

Куряче філе - 330 г

Гриби (шампіньйони) - 250 г

Цибуля ріпчаста - 180 г

Помідори чері - 14 шт.

Сіль, чорний мелений перець

Для заливки

Сир твердий - 150 г

Вершки (33%) - 300 мл

У просіяне борошно натерти на великій тертці маргарин. Додати яйце, сіль та воду. Замісити тісто і покласти його в холодильник на 30 хвилин.

Приготування начинки. Порізати дрібними кубиками цибулю й спасерувати її на олії. Додати гриби, нарізані тонкими пластинками. Посолити, поперчити і готувати 5 хвилин.

Відварити куряче філе у підсоленій воді, охолодити його. Нарізати дрібними кубиками та додати до грибів, перемішати.

Приготування заливки. Налити в миску вершки й додати натертий на середній терці сир. Перемішати заливку.

Дістати тісто з холодильника і розкачати його в пласт. Перенести його в форму (діаметром приблизно 24 см). Змащувати її не потрібно.

Сформувати у тіста бортики. Обрізати акуратно край, а обрізки вдавити по дну форми. Викласти у підготовлену форму начинку.

Розрізати помідори навпіл і розкласти на начинці зрізом униз. Залити зверху заливкою.

Відправити пиріг випікатися у розігріту духовку за температури 180°С на 40 хвилин. Орієнтуватися слід на свою духовку.

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Автор: УНІАН