Свіжоспечені рум'яні пироги особливо смачні. Приготовлені з грибами вони ще й неймовірно ароматні. Для начинки підійдуть будь-які гриби. За бажанням також можна додати цибулю, зелень, сир, варені яйця, м'ясо, картопляне пюре або тушковану капусту.
Грибний пиріг
Для тіста
- Борошно пшеничне - 260 г
- Борошно кукурудзяне - 50 г
- Молоко кисле (або кефір) - 200 мл
- Цукор - 2 ст. л.
- Яйця - 3 шт.
- Сода - 0,3 ч. л.
- Розпушувач - 0,3 ч. л.
- Сіль - 1 ч. л.
Для начинки
- Печериці - 500 г
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Сіль за смаком
- Сир твердий - 50 г
- Олія соняшникова - 50 мл
- Масло вершкове - 30 г
Печериці нарізати пластинками, а цибулю тонкими півкільцями. У розігрітій на сковороді олії обсмажити гриби 15 хвилин, потім додати до них цибулю і смажити разом ще 10 хвилин, наприкінці посолити.
Читайте такожНіжна й ароматна куряча грудинка: як смачно приготувати м’ясо в духовціЯйця збити вінчиком з цукром та сіллю, додати кисле молоко і перемішати.
Просіяти борошно з содою й розпушувачем, добре перемішати тісто. Додати у нього остиглу грибну начинку і знову добре перемішати.
Змастити форму вершковим маслом та викласти тісто. Натерти на тертці твердий сир і посипати верх тіста. Аби сир не дуже засмажився, то можна посипати його зверху через 15-20 хвилин від початку випікання.
Відправити пиріг у попередньо розігріту до 210°С духовку і пекти 30 хвилин до готовності. Готовий пиріг остудити у формі, потім нарізати й подавати до столу.
Відкритий пиріг із куркою та грибами
Для тіста
- Борошно - 250 г
- Маргарин - 125 г
- Яйце куряче - 1 шт.
- Вода - 3 ст. л.
- Сіль - 1/3 ч. л.
Для начинки
- Куряче філе - 330 г
- Гриби (шампіньйони) - 250 г
- Цибуля ріпчаста - 180 г
- Помідори чері - 14 шт.
- Сіль, чорний мелений перець
Для заливки
- Сир твердий - 150 г
- Вершки (33%) - 300 мл
У просіяне борошно натерти на великій тертці маргарин. Додати яйце, сіль та воду. Замісити тісто і покласти його в холодильник на 30 хвилин.
Приготування начинки. Порізати дрібними кубиками цибулю й спасерувати її на олії. Додати гриби, нарізані тонкими пластинками. Посолити, поперчити і готувати 5 хвилин.
Відварити куряче філе у підсоленій воді, охолодити його. Нарізати дрібними кубиками та додати до грибів, перемішати.
Приготування заливки. Налити в миску вершки й додати натертий на середній терці сир. Перемішати заливку.
Дістати тісто з холодильника і розкачати його в пласт. Перенести його в форму (діаметром приблизно 24 см). Змащувати її не потрібно.
Сформувати у тіста бортики. Обрізати акуратно край, а обрізки вдавити по дну форми. Викласти у підготовлену форму начинку.
Розрізати помідори навпіл і розкласти на начинці зрізом униз. Залити зверху заливкою.
Відправити пиріг випікатися у розігріту духовку за температури 180°С на 40 хвилин. Орієнтуватися слід на свою духовку.
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