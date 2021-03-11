М’які пряники – прекрасна випічка до сімейного чаювання!

Випечені власноруч пряники на кефірі – чудові ласощі до чаю або кави. Приготовлені на кефірі вони виходять пишними та повітряними, а зверху їх можна покрити глазур’ю.

Пряники на кефірі

Борошно - 550 г

Кефір - 350 мл

Цукор - 220 г

Яєчні жовтки - 2 шт.

Яєчні білки - 1 шт.

Мед - 3 ст. л.

Рослинна олія - 3 ст. л.

Сода харчова - 0,75 ч. л.

Взяти яйця, відокремити білки від жовтків. До жовтків додати мед та цукровий пісок. Усі інгредієнти збити до отримання однорідної маси.

Читайте такожЗаварні кільця з сирним кремом: як приготувати ніжний десертУ велику миску влити кефір та олію, змішати їх. Потім влити отриману яєчно-цукрову масу. Всі компоненти злегка збити міксером.

Далі слід порційно додавати просіяне борошно з харчовою содою, щоразу вимішуючи інгредієнти. Замісити м'яке і не туге тісто (борошна може знадобитися більше або менше).

Далі слід присипати робочу поверхню присипте борошном. Саме тісто теж обваляти трохи в борошні й трохи розкачати товщиною 1-1,5 см. За допомогою склянки чи спеціальної форми вирізати з тіста кола.

Деко застелити пекарським папером і викласти пряникові заготовки. Відправити їх у заздалегідь розігріту до 180°С духовку й випікати приблизно 25 хвилин.

Якщо пряники покриватимуться глазур'ю, то зробити це слід, як мине вказаний час випікання, а потім повернути їх назад у духовку ще на 10 хвилин. Щойно спечені домашні пряники найкраще остудити, виклавши їх на решітку.

Пряники шоколадні на кефірі

Борошно пшеничне - 450-500 г

Кефір жирністю 2,5% - 250 мл

Цукор - 200 г

Яйце - 1 шт.

Рослинна олія без запаху - 100 мл

Ванільний цукор - 1 пакетик

Сода - 1 ч. л. без верху (погасити оцтом)

Какао - 3 ст. л.

Сіль - щіпка

Для прикрашання

Цукрова пудра

У миску розбити куряче яйце, додаємо цукор та сіль. Збити міксером до побіління маси. Додати какао й продовжувати збивати міксером до однорідності.

Влити кефір, додати соду, погашену оцтом, ванільний цукор, олію та продовжувати збивати до однорідності.

Далі потроху всипати просіяне борошно (його може піти більше або менше), ретельно перемішуючи ложкою. В результаті повинно вийти м’яке тісто за консистенцією, як пластилін.

Розділити тісто на однакові шматочки, скачати їх у кульки. Або можна розкачати тісто в пласт товщиною 1-1,5 см і вирізати пряники склянкою. Вмочувати кульки з одного боку в цукрову пудру.

Деко змастити олією або застелити пергаментом. Викласти на нього кульки пудрою вгору. Трохи притиснути їх долонею.

Відправити їх у розігріту до 180-200°С духовку й випікати 20-25 хвилин, до легкої рум'яності. Орієнтуватися слід на власну духовку.

Пряники на кефірі з начинкою

Борошно - 700 г

Кефір - 300 мл

Цукор - 1 ст.

Соняшникова олія - 2 ст. л.

Жовтки - 2 шт.

Сода - 0,5 ч. л.

Ваніль

Джем (або ягоди, варення, шоколад, цукерки)

У ємність влити кефір, додати гашену оцтом соду, цукор, ванілін та сіль. Усе розмішати, щоб крупинки розчинилися.

Читайте такожПишні та рум’яні оладки: як приготувати ніжний смаколикДодати яєчний жовток та масло, перемішати. Далі поступово додавати частинами борошно й замісити тісто. Воно повинно вийти не твердим.

Розкачати тісто, якщо знадобиться, можна підпилити поверхню борошном. За допомогою склянки або формочок вирізати кружечки. В серединку додати трошки густого джему. Обережно піднявши краї вгору, защипнути, сформувати кульку.

Викласти пряникові заготовки на пергаментний папір швами вниз, випікати до золотистого кольору близько півгодини.

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Автор: УНІАН