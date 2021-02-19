Такі ласощі - хороша ідея і на святковий стіл, і до чаю або кави.

Слово "еклер" у перекладі з французької мови означає "блискавка". Існує версія, що таку назву ці тістечка отримали за здатність швидко збільшуватися в розмірі.

Еклери легко впізнати завдяки витягнутій формі. Роблять їх із заварного тіста, а начинка у них завжди солодка. Зверху еклери поливають глазур’ю, карамеллю або посипають цукровою пудрою.

Еклери зі згущеним молоком

Молоко - 125 мл

Вода - 125 мл

Борошно - 150 г

Вершкове масло - 100 г

Цукор - 0,5 ч. л.

Сіль - 0,25 год. л.

Яйця - 4 шт. (3-4 шт. залежно від розміру)

Для крему

Варене згущене молоко - 380 г

Згущене молоко - 2 ст. л.

Вершкове масло - 200 г

Молоко і воду налити у ківш або каструлю, додати масло, сіль та цукор, покласти на вогонь. Помішуючи, розтопити масло, але не доводити до кипіння, а чекати перших бульбашок.

Читайте такожНіжні заварні тістечка: як приготувати неймовірні профітролі із сирним кремомВисипати борошно й відразу почати інтенсивно мішати лопаткою, замішуючи тісто. Зменшити вогонь до мінімуму. Тримати тісто на вогні 2-3 хвилини, весь час мішаючи лопаткою. Коли тісто скачається в кулю, вимкнути нагрів і прибрати каструлю.

Дати тісту трохи охолонути. По одному додавати у нього яйця, після кожного інтенсивно перемішуючи. Мішати можна як лопаткою, так і міксером. Кількість яєць може бути різною, це залежить від їхнього розміру та борошна – в результаті тісто повинно стати гладеньким, блискучим і трохи текучим.

Перекласти тісто у кондитерський мішок. Деко застелити пекарським папером. Відкинути еклери у вигляді тонких трубочок. За допомогою виделки вирівняти їхню форму.

Випікати еклери 30 хвилин, у попередньо розігрітій до 180°С духовці. Готові еклери охолоджувати на решітці.

Приготування крему. Збити варене і звичайне згущене молоко з маслом (продукти для крему повинні бути кімнатної температури). Збивати до пишного однорідного стану.

Еклери надрізати збоку гострим ножем. Перекласти крем у кондитерський мішок і наповнити ним еклери.

Еклери зі згущеним молоком і коньяком

Молоко - 125 мл

Вода - 125 мл

Вершкове масло - 100 г

Цукор - 0,5 ч. л.

Борошно - 150 г

Сіль - дрібка

Яйця - 4-5 шт.

Для крему

Варена згущене молоко - 1 банка

Звичайна згущене молоко - 2-3 ст. л.

Вершкове масло - 200 г

Коньяк - 1-2 ст. л.

У каструлі змішати молоко, воду та вершкове масло. Нагріти, дати закипіти й кип'ятити на повільному вогні 5-10 хвилин.

Вимкнути вогонь, додати в каструлю просіяне борошно, швидко розмішати. Мішати тісто добре, щоб воно було цілим шматком і відставало від стінок каструлі.

Коли тісто трохи охолоне, перекласти його в чашу комбайна. На повільній швидкості поступово починати вводити яйця по одному. Яєць може піти 4 або 5, все залежить від їхніх розмірів та якості борошна – потрібно дивитися за консистенцією тіста. Тісто має вийти глянсове, дуже гарної консистенції.

Викласти тісто у кондитерський мішок, застелити деко пекарським папером і видавлювати тісто смужками. Випікати у розігрітій до 200°С духовці 10 хвилин. Потім зменшити температуру до 175°С і пекти ще 10 хвилин.

Для крему всі продукти повинні бути кімнатної температури. На повільній швидкості в комбайні змішати масло і варене згущене молоко. Потім додати коньяк і звичайну згущене молоко.

Готові еклери надрізати збоку і наповнити кремом.

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Автор: УНІАН