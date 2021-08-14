Готується така перша страва просто, а в результаті виходить ароматний супчик.

Капусняк – дуже поширена страва української кухні. Основним її інгредієнтом є квашена капуста. Саме вона надає капусняку особливого аромату й кислуватого смаку.

Капусняк із м’ясом

Свинина - 1 кг

Капуста квашена - 400 г

Вода - 3 л

Картопля - 300 г

Пшоно - 100 г

Цибуля ріпчаста - 80 г

Морква - 80 г

Рослинна олія - 60 мл

Часник - 10 г

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Спеції сухі - за смаком

Кріп - 50 г

М'ясо ретельно промити, викласти у каструлю, залити водою й відправити на вогонь. Під час варіння не забувати шумівкою знімати піну. Додати в бульйон сіль та спеції, накрити кришкою й варити до повної готовності м'яса приблизно годину-півтора. Відварене м'ясо вийняти, нарізати на невеликі шматочки.

Читайте такожСоковитий ескалоп зі свинини: як приготувати апетитне м’ясоКартоплю очистити, помити та нарізати кубиками. Відправити у киплячий бульйон і почекати, поки закипить.

Промити пшоно. Коли бульйон із картоплею почне кипіти, викласти у каструлю підготовлене пшоно.

Цибулю очистити й нарізати кубиками, моркву почистити і натерти на великій тертці. Розігріти сковорідку, додати олію та пасерувати овочі на середньому вогні до прозорості цибулі.

Капусту промити під проточною водою і відправити у сковорідку до цибулі та моркви. Перемішати, тушкувати 5 хвилин, потім додати в бульйон.

Повернути в бульйон м'ясо, додати перець, вичавити часник через прес, посолити за потреби. Перед подачею посипати капусняк рубаним кропом.

Капусняк

Картопля - 3 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Вода або бульйон

Морква - 1 шт.

Пшоно - 80 г

Капуста квашена - 300 г

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Картоплю нарізати, залити водою або бульйоном, покласти варити.

Моркву та цибулю нарізати, спасерувати на соняшниковій олії.

Коли картопля буде майже готова, додати промите пшоно. Варити до готовності пшона.

Потім додати заправку і капусту, варити до м'якості капусти. Посолити й поперчити за смаком. За бажанням приправити капусняк зеленню.

Капусняк із двома видами капусти

Ребра свинячі - 400 г

Капуста свіжа - 350-400 г

Капуста квашена - 350-400 г

Пшоно - 4-5 ст. л.

Картопля - 300 г

Морква - 1 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Томатна паста - 3-4 ст. л.

Сало - 100 г

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Лавровий лист - за смаком

Зелень - за смаком

Очистити картоплю, моркву та цибулю. Картоплю нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на великій тертці, а цибулю нарізати дрібними кубиками. Дрібно нарізати сало.

Читайте такожСоковита й ароматна буженина: як смачно запекти свинину в духовціРебра помити під проточною водою і варити на невеликому вогні у підсоленій воді 40-50 хвилин, знімаючи піну, що утворилася. Можна за бажанням додати лавровий лист.

Свіжу капусту нашаткувати тонкими смужками.

Через 40-50 хвилин вкинути у каструлю картоплю. Коли вона закипить, додати промите водою пшоно. Варити близько 20-30 хвилин.

На сковороді обсмажити сало 5 хвилин. Додати моркву й цибулю. Обсмажувати все ще 3 хвилини. Додати в сковороду томатну пасту. Готувати засмажку 5-6 хвилин.

Тим часом додати в каструлю свіжу капусту. Потім додати квашену капусту.

Сюди ж додати засмажку. Посолити і поперчити до смаку. Варити капусняк до готовності свіжої капусти. Вимкнути вогонь, посипати капусняк подрібненою зеленню, накрити кришкою і дати настоятися. Подавати капусняк зі сметаною.

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Автор: Диана Беловодская