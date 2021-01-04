Традиційну ритуальну страву новорічно-різдвяного циклу готують із відварених злаків.

Різдво Христове – світле й радісне свято, на яке з нетерпінням очікують християни. З нагоди святкового дня зазвичай накривають щедрий стіл.

Читайте такожМеню на Святвечір: що повинно бути на столі, рецепти пісних стравОдним із головних компонентів різдвяного столу є кутя. Вона, зокрема, є головною стравою на Святвечір, саме з куті прийняти починати трапезу.

Кутя являє собою традиційну обрядову страву із відварених злаків. Найчастіше її готують із пшениці, однак роблять також із рису, сочевиці, з гречки та інших круп. Присмачують страву медом, маком, горіхами, цукатами, родзинками або іншими сухофруктами.

Різдвяна кутя

Пшениця - 1 ст.

Сухофрукти (яблука, абрикоси, груші, сливи) - 150 г

Родзинки - 100 г

Мак - 100 г

Горіхи волоські - 100 г

Мед - 3 ст. л.

Цукор - 2 ст. л.

Насамперед необхідно гарно перебрати пшеницю, промити її та замочити на декілька годин, а краще на ніч. Уранці злити з пшениці воду, залити її новою і варити на повільному вогні до повної готовності.

Налити в каструлю 2 літри води і покласти її на вогонь. Сухофрукти перебрати та ретельно промити. Після закипання води викласти у каструлю сухофрукти та варити їх 10-15 хвилин на повільному вогні. Потім зняти з вогню й залишити узвар настоюватися на кілька годин.

Тим часом промити мак і залити його окропом. Потім злити воду, ще раз промити мак і знову залити його окропом, накрити кришкою й залишити на півгодинки. Злити з розпареного маку воду і перетерти його в ступці разом із цукром.

Родзинки промити й залити на 10-15 хвилин окропом. Горіхи висушити в духовці або на сухій сковороді, потім очистити від лушпиння і подрібнити.

Готову пшеницю викласти у миску, додати до неї мак, узвар, родзинки, горіхи та мед. Перемішати всі інгредієнти і подавати кутю до столу.

Кутя з рису

Рис - 0,5 ст.

Мигдаль - 0,5 ст.

Волоські горіхи - 0,5 ст.

Мак - 0,5 ст.

Родзинки - 0,5 ст.

Курага - 0,5 ст.

Мед - 2 ст. л.

Залити мак окропом і залишити на 1-2 години.

Курагу з родзинками в одному посуді також залити окропом й залишити на 1-2 години.

Воду з кураги та родзинок злити, довести її обсяг до 1,5 склянок і перелити в сотейник. Засипати у воду промитий рис. Накрити і варити на слабкому вогні до готовності.

Нарізати волоські горіхи. Мигдаль подрібнити в блендері.

Нарізати курагу так, щоб вона була одного розміру з родзинками.

У готовий рис додати мед і розмішати.

З маку злити більшу частину води, а мак з водою, що залишилася, збити блендером або перетерти у макітрі.

Скласти в одну миску курагу з родзинками та горіхи, додати перетертий мак.

Додати теплий рис та перемішати. Прикрасити кутю на власний смак і подавати до святкового столу.

Кутя з рису з апельсиновим соком

Рис - 1 ст.

Сік апельсиновий - 2,5 ст.

Родзинки - 100 г

Курага - 100 г

Фундук - 100 г

Мигдаль - 100 г

Чорнослив - 3 шт.

Мед - 1,5 ст. л.

Рис добре промити, пересипати в каструлю, в якій буде варитися. Залити апельсиновим соком. Перемішати, покласти на вогонь і варити до готовності.

Фундук і мигдаль посмажити на сухій сковорідці або в мікрохвильовій печі. Потім нарізати їх невеликими шматочками. Пересипати все у тарілку.

Курагу нарізати невеликими шматочками. Подрібнити чорнослив.

У готовий рис висипати родзинки, курагу, чорнослив, подрібнений фундук, мигдаль, мед та добре перемішати.

Різдвяна кутя з булгура

Булгур - 0,5 ст.

Вода - 1,5 ст.

Мед - 2 ст. л. (або за смаком)

Волоські горіхи - 50 г

Мак - 30 г

Родзинки - 50 г

Промиту крупу помістити в сотейник або невелику каструлю й залити чистою водою. Покласти на вогонь і довести до кипіння. Варити булгур до готовності на повільному вогні, близько 15 хвилин.

Читайте такожСмачні салати на Різдво: найкращі рецепти святкових закусокПо закінченню часу рідина повинна повністю випаруватися, а зерна – розбухнути і стати м'якими. Зняти сотейник з вогню і дати трохи охолонути.

Родзинки залити окропом і залишити на 10 хвилин. Потім воду злити, а родзинки розкласти на кухонному рушнику, щоб він добре просох.

Мак також залити окропом і залишити вже на 30 хвилин, накривши кришкою. Потім відкинути на сито, подрібнити блендером до появи макового молочка.

Волоські горіхи підсушити на сухій сковороді або в духовці, а потім дрібно нарубати.

У теплий булгур додати мед, родзинки, горіхи та мак. Ретельно перемішати, щоб усі інгредієнти поєдналися між собою. Різдвяна кутя з булгура готова.

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Автор: УНІАН