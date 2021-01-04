Різдво Христове – світле й радісне свято, на яке з нетерпінням очікують християни. З нагоди святкового дня зазвичай накривають щедрий стіл.
Читайте такожМеню на Святвечір: що повинно бути на столі, рецепти пісних стравОдним із головних компонентів різдвяного столу є кутя. Вона, зокрема, є головною стравою на Святвечір, саме з куті прийняти починати трапезу.
Кутя являє собою традиційну обрядову страву із відварених злаків. Найчастіше її готують із пшениці, однак роблять також із рису, сочевиці, з гречки та інших круп. Присмачують страву медом, маком, горіхами, цукатами, родзинками або іншими сухофруктами.
Різдвяна кутя
- Пшениця - 1 ст.
- Сухофрукти (яблука, абрикоси, груші, сливи) - 150 г
- Родзинки - 100 г
- Мак - 100 г
- Горіхи волоські - 100 г
- Мед - 3 ст. л.
- Цукор - 2 ст. л.
Насамперед необхідно гарно перебрати пшеницю, промити її та замочити на декілька годин, а краще на ніч. Уранці злити з пшениці воду, залити її новою і варити на повільному вогні до повної готовності.
Налити в каструлю 2 літри води і покласти її на вогонь. Сухофрукти перебрати та ретельно промити. Після закипання води викласти у каструлю сухофрукти та варити їх 10-15 хвилин на повільному вогні. Потім зняти з вогню й залишити узвар настоюватися на кілька годин.
Тим часом промити мак і залити його окропом. Потім злити воду, ще раз промити мак і знову залити його окропом, накрити кришкою й залишити на півгодинки. Злити з розпареного маку воду і перетерти його в ступці разом із цукром.
Родзинки промити й залити на 10-15 хвилин окропом. Горіхи висушити в духовці або на сухій сковороді, потім очистити від лушпиння і подрібнити.
Готову пшеницю викласти у миску, додати до неї мак, узвар, родзинки, горіхи та мед. Перемішати всі інгредієнти і подавати кутю до столу.
Кутя з рису
- Рис - 0,5 ст.
- Мигдаль - 0,5 ст.
- Волоські горіхи - 0,5 ст.
- Мак - 0,5 ст.
- Родзинки - 0,5 ст.
- Курага - 0,5 ст.
- Мед - 2 ст. л.
Залити мак окропом і залишити на 1-2 години.
Курагу з родзинками в одному посуді також залити окропом й залишити на 1-2 години.
Воду з кураги та родзинок злити, довести її обсяг до 1,5 склянок і перелити в сотейник. Засипати у воду промитий рис. Накрити і варити на слабкому вогні до готовності.
Нарізати волоські горіхи. Мигдаль подрібнити в блендері.
Нарізати курагу так, щоб вона була одного розміру з родзинками.
У готовий рис додати мед і розмішати.
З маку злити більшу частину води, а мак з водою, що залишилася, збити блендером або перетерти у макітрі.
Скласти в одну миску курагу з родзинками та горіхи, додати перетертий мак.
Додати теплий рис та перемішати. Прикрасити кутю на власний смак і подавати до святкового столу.
Кутя з рису з апельсиновим соком
- Рис - 1 ст.
- Сік апельсиновий - 2,5 ст.
- Родзинки - 100 г
- Курага - 100 г
- Фундук - 100 г
- Мигдаль - 100 г
- Чорнослив - 3 шт.
- Мед - 1,5 ст. л.
Рис добре промити, пересипати в каструлю, в якій буде варитися. Залити апельсиновим соком. Перемішати, покласти на вогонь і варити до готовності.
Фундук і мигдаль посмажити на сухій сковорідці або в мікрохвильовій печі. Потім нарізати їх невеликими шматочками. Пересипати все у тарілку.
Курагу нарізати невеликими шматочками. Подрібнити чорнослив.
У готовий рис висипати родзинки, курагу, чорнослив, подрібнений фундук, мигдаль, мед та добре перемішати.
Різдвяна кутя з булгура
- Булгур - 0,5 ст.
- Вода - 1,5 ст.
- Мед - 2 ст. л. (або за смаком)
- Волоські горіхи - 50 г
- Мак - 30 г
- Родзинки - 50 г
Промиту крупу помістити в сотейник або невелику каструлю й залити чистою водою. Покласти на вогонь і довести до кипіння. Варити булгур до готовності на повільному вогні, близько 15 хвилин.
Читайте такожСмачні салати на Різдво: найкращі рецепти святкових закусокПо закінченню часу рідина повинна повністю випаруватися, а зерна – розбухнути і стати м'якими. Зняти сотейник з вогню і дати трохи охолонути.
Родзинки залити окропом і залишити на 10 хвилин. Потім воду злити, а родзинки розкласти на кухонному рушнику, щоб він добре просох.
Мак також залити окропом і залишити вже на 30 хвилин, накривши кришкою. Потім відкинути на сито, подрібнити блендером до появи макового молочка.
Волоські горіхи підсушити на сухій сковороді або в духовці, а потім дрібно нарубати.
У теплий булгур додати мед, родзинки, горіхи та мак. Ретельно перемішати, щоб усі інгредієнти поєдналися між собою. Різдвяна кутя з булгура готова.
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