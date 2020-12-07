Одеський ресторатор Лібкін розповів про власний рецепт лечо з перців.

Одеський ресторатор, власник ресторанів "Дача", "Тавернетта", "Пан-Піца" та мережі кафе "Компот " Сава Лібкін розповів, як приготувати смачне лечо. Компанію в приготуванні йому склав відомий журналіст Дмитро Гордон. Лечо - це угорська овочева закуска з томатним присмаком, основним інгредієнтом якої є солодкий перець. Цю закуску можна розкласти по стерилізованим банкам, щоб закрити на зиму.

Рецепт лечо від Лібкіна

Солодкий перець - 1 кг.

Помідори - 500 г.

Морква - 200 г.

Часник - 100 г.

Оливкова олія - 200 мл.

Солодка паприка порошок - 10 г.

Лавровий лист - 4 шт.

Мед - 50 г.

Оцет - 30 мл.

30 мл оцту

Сіль і перець горошком за смаком.

Великі різнокольорові перці очистити від шкірки, обпалити на газовій плиті, на найсильнішому вогні. Розрізати перці навпіл, видалити насіння і плодоніжки і нарізати великими шматками. Томати надрізати зверху і на кілька секунд опустити в окріп, зняти шкірку, нарізати часточками. Лук очистити і також нарізати часточками. Моркву почистити і нарізати півколами. Часник дрібно порубати.

У великій сковороді готувати цибулю і моркву на оливковій олії до напівготовності. Потім додати перець і готувати ще 25 хвилин, поки перець не стане м'яким. Останніми додати томати, закрити сковорідку кришкою і готувати ще 30 хвилин на маленькому вогні. За 5 хвилин до готовності додати часник і паприку. Потім покласти лавровий лист, мед, перець горошком, трохи оцту і солі.

Лечо накрити кришкою і залишити до повного охолодження. Подавати як холодну закуску або закрити на зиму.

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Автор: Катерина Пулатова