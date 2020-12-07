Одеський ресторатор, власник ресторанів "Дача", "Тавернетта", "Пан-Піца" та мережі кафе "Компот " Сава Лібкін розповів, як приготувати смачне лечо. Компанію в приготуванні йому склав відомий журналіст Дмитро Гордон. Лечо - це угорська овочева закуска з томатним присмаком, основним інгредієнтом якої є солодкий перець. Цю закуску можна розкласти по стерилізованим банкам, щоб закрити на зиму.
Рецепт лечо від Лібкіна
- Солодкий перець - 1 кг.
- Помідори - 500 г.
- Морква - 200 г.
- Часник - 100 г.
- Оливкова олія - 200 мл.
- Солодка паприка порошок - 10 г.
- Лавровий лист - 4 шт.
- Мед - 50 г.
- Оцет - 30 мл.
- 30 мл оцту
- Сіль і перець горошком за смаком.
Великі різнокольорові перці очистити від шкірки, обпалити на газовій плиті, на найсильнішому вогні. Розрізати перці навпіл, видалити насіння і плодоніжки і нарізати великими шматками. Томати надрізати зверху і на кілька секунд опустити в окріп, зняти шкірку, нарізати часточками. Лук очистити і також нарізати часточками. Моркву почистити і нарізати півколами. Часник дрібно порубати.
У великій сковороді готувати цибулю і моркву на оливковій олії до напівготовності. Потім додати перець і готувати ще 25 хвилин, поки перець не стане м'яким. Останніми додати томати, закрити сковорідку кришкою і готувати ще 30 хвилин на маленькому вогні. За 5 хвилин до готовності додати часник і паприку. Потім покласти лавровий лист, мед, перець горошком, трохи оцту і солі.
Лечо накрити кришкою і залишити до повного охолодження. Подавати як холодну закуску або закрити на зиму.
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