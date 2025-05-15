Для 'Сталкера 2' вийшов черговий великий патч, який містить понад 700 змін

Автори істотно поліпшили систему A-Life, що відповідає за імітацію життя в Зоні.

Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl з української студії GSC Game World оголосили про вихід уже четвертого великого патча під номером 1.4. Загалом він містить 700+ змін, які торкнулися майже всіх ігрових аспектів.

Зокрема, команда істотно поліпшила систему A-Life, що відповідає за імітацію життя в Зоні. Мутанти навчилися їсти трупи, а NPC реалістичніше діяти під час бою. Звичайні сталкери жвавіше проводять час, якщо не загинуть – це може статися навіть без впливу гравця.

Крім того, у гру внесено кілька балансувальних правок, а у зброї з'явилася додаткова характеристика – Зручність. Заодно розробники поліпшили загальну продуктивність гри і виправили помилки, через які деякі завдання не могли бути виконані.

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Ознайомитися з усіма нововведеннями можна в блозі Steam. У GSC Game World зазначили, що продовжать покращувати шутер, і подякували геймерам за фідбек.

Минулий великий патч для гри вийшов у середині березня: тоді розробники внесли понад 1200 змін. Сама гра вийшла в листопаді 2024 року і вже окупила себе та почала приносити прибуток.

У GSC Game World великі плани на подальший розвиток "Сталкера 2". Вони планують випустити два сюжетні доповнення і додати онлайн-режим, а Netflix може зняти серіал за грою.

Водночас уже наступного тижня вийдуть ремастери трилогії "Сталкер" з поліпшеною графікою і QOL функціями. Усім власникам оригіналів перевидання дістануться безкоштовно.

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