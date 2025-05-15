На виході з аеропорту Анкари журналісти запитали президента України, чи має він якесь послання для Путіна.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його приїзд до Туреччини, де заплановані переговори представників України і Російської Федерації, вже є посланням російському диктатору Володимиру Путіну.

Як повідомило Novyny.Live, 15 травня на виході з аеропорту Анкари журналісти запитали українського лідера, чи має він якесь послання для російського диктатора.

"Я тут. Я думаю, це дуже чітке послання", - відповів Зеленський.

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Переговори будуть без Путіна

Як повідомляв УНІАН, раніше російські ЗМІ з посиланням на речника лідера Кремля Дмитра Пєскова і речницю російського МЗС Марію Захарову написали, що Путін не поїде до Туреччини.

Вранці російські медіа повідомили, що переговори нібито мали розпочатися о 10-й годині 15 травня. Однак керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував ці дані, запевнивши, що "такий час не був запланований". За його словами, "у такий спосіб росіяни, імовірно, просто хочуть маніпулювати темою перемовин".

Зеленський прибув до Анкари. Він зазначив, що наразі йому офіційно невідомий рівень російської делегації, додавши, що він схожий на "бутафорський".

Глава держави повідомив, що від України до Туреччини прилетіла делегація найвищого рівня. До її складу увійшли високопосадовці Офісу президента, Міністерства закордонних справ і представники всіх розвідок України. "Для того, щоб ухвалювати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру", - пояснив Зеленський.

За його словами, українська делегація почне із зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і всією широкою турецькою делегацією.

Після прибуття в Анкару Зеленський зустрівся з Ердоганом. Він заявив про те, що погодить з Ердоганом подальші кроки щодо мирних переговорів.

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