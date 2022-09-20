Як урізноманітнити гречку і приготувати з цієї крупи три різні рецепти - дізнайтеся в матеріалі УНІАН.

Питання: "як приготувати гречку?" мучив, напевно, кожного хоча б раз у житті. УНІАН розповість, як правильно зварити цю крупу і які прості страви з гречки можна приготувати.

Як правильно готувати гречку

Для приготування гречки потрібно:

крупу перебрати і промити;

обсмажити її на сухій гарячій сковороді протягом 3-4 хвилин;

помістити в посуд для варіння з товстим дном, додати воду в співвідношенні 2 до 1;

посолити - на 1 склянку гречки потрібно 1/2 ч. л. солі;

після закипання вогонь потрібно зменшити і варити близько 20 хвилин.

Виконавши всі стандартні кроки, все одно залишається питання, як урізноманітнити гречку. Поліпшити смак каші можна, якщо покласти кубик вершкового масла, додати свіжу зелень і залишити під кришкою на кілька хвилин. Це зробить її більш ніжною і ароматною.

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Що зробити з вчорашньої гречки: котлети, оладки і запіканка.

Котлети з гречки з картоплею

Готова гречка - 2 склянки

Картопля - 2 штуки

Масло для обсмажування

Сіль, чорний перець і сушений кріп

Панірувальні сухарі

Картоплю помити, натерти тертці і віджати сік. Гречану крупу злегка прогріти, додати картоплю, спеції і перемішати. Маса буде трохи липнути до рук. Щоб легше було ліпити, можна змочувати долоні в холодній воді. Котлети обвалюють в паніровці і смажимо. Для кращого ефекту після обсмажування можна залишити їх на мінімальному вогні під закритою кришкою

Гречана запіканка

Готова гречана крупа - 500 г

Сир - 100 г

Відварене м'ясо - 500 г

Часник - 2 зубці

Цибуля - 1 штука

Сметана або йогурт - 80 г

Розпушувач-0,5 ч. л.

Дрібно нашатковану цибулю обсмажуємо до золотистості. М'ясо дрібно нарізати і додати до цибулі на кілька хвилин. Потім остудити суміш і додати сметану.

Гречку подрібнити в блендері до стану пюре. Додати спеції, розпушувач, натертий сир і перемішати.

Форму змастити маслом, викласти половину гречки, потім м'ясо і накрити кашею, що залишилася. Запіканку змастити сметаною і випікати близько 20 хвилин при 200 C.

Солодкі оладки

Якщо ви готували солодку кашу і тепер не знаєте, що зробити з вчорашньої гречки, вам знадобиться цей рецепт.

Готова гречка - 2 склянки

Яйця - 2 штуки

Згущене молоко - 2 столові ложки

Масло для обсмажування

У холодну гречку додати злегка збиті яйця і згущене молоко, а потім змішати. Сковорідку з маслом поставити на вогонь розігріватися. Тісто для обсмажування викладаємо ложкою. Оладки смажимо до легкої скоринки. Подавати їх краще теплими зі сметаною або джемом.

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