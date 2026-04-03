Глава міністерства оборони говорить, що Ізраїль може поставити застарілі пристрої.

Румунія зважує, чи варто скасувати контракт на 427,2 мільйона доларів на купівлю безпілотників у ізраїльської компанії Elbit Systems. Як заявив міністр оборони країни Раду Міруце, причиною можуть стати затримки поставок, пише The Jerusalem Post.

Згідно з угодою, підписаною у 2022 році, поставки мали початися у 2025 році. Міруце сказав, що компанія тричі просила про відтермінування, посилаючись на форс-мажор, і що його міністерство погодилося на перші два. Штрафи за затримку поставок вже досягли суми у 60 мільйонів євро.

"Я аналізую, чи хочемо ми розірвати цей контракт. Деякі пристрої мають технічні характеристики, які будуть неактуальними, якщо їх отримати через кілька років", - сказав Міруце журналістам.

Скільки Румунія готова витратити на дрони

Оборонний бюджет Румунії на 2026 рік дорівнюватиме 2,45% від ВВП. Румунія також виділяє мільярди на ініціативу Євросоюзу щодо переозброєння SAFE, яка розпочнеться пізніше цього року. За цією Ініціативою Румунії було виділено 16,6 мільярда євро. Країна планує витратити близько 200 мільйонів євро на виробництво безпілотників.

У березні президенти Румунії та України підписали заяву про наміри виробляти українські оборонні системи, зокрема безпілотники, в Румунії.

У середу уряд Румунії провів зустріч між румунськими оборонними фірмами та 15 українськими компаніями для обговорення технічної співпраці у виробництві безпілотників.

Міруце заявив, що Румунія складе короткий список українських виробників безпілотників, які відповідають вимогам румунської армії, а потім розпочне комерційні переговори щодо потенційного спільного виробництва.

Інциденти з дронами в Румунії

Додамо, що Румунія, член входить до Європейського Союзу та НАТО, має спільний сухопутний кордон з Україною протяжністю 650 км. З того часу, як Росія почала атакувати українські порти, розташовані через Дунай від Румунії, румунський повітряний простір неодноразово порушували дрони, а їх уламки падали на її територію.

Вас також можуть зацікавити новини: