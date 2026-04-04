Чому дані сотень українок з'явилися в ТЦК: в Сухопутних військах пояснили

В базу "Оберіг" закралася помилочка, через яку дані сотень українок були туди внесені. Але, що саме цікаве, виправити її неможливо.

В Сухопутних військах не готуються до мобілізації жінок і не розробляють механізмів, спрямованих на це. Там пояснили, звідки в системі "Оберіг" взялися дані українок, які не мали б там бути.

У Сухопутних військах пояснили, що після того як перша громадянка України без відповідної освіти випадково потрапила на облік, командування провело службове розслідування для зʼясування причин такої помилки.

"Було виявлено, що хибна інформація була внесена в систему "Оберіг" у 2021 році. Також шляхом додаткового вивчення фактів формування окремих номерів записів в системі було виявлено низку аналогічних випадків", - поділилися в Сухопутних військах.

Водночас змінити таку інформацію у ТЦК та СП неможливо. В системі "Оберіг" немає технічної можливості знищення відомостей про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами через невідповідність нормативно-правових актів.

"Командування Сухопутних військ Збройних сил України звернулося до Генерального штабу та Міністерства оборони з низкою пропозицій, що мають усунути прогалини та недоліки в системі "Оберіг"", - зазначається у повідомленні.

Крім того, в Сухопутних військах зауважили, що в законодавстві України не відбулося жодних змін щодо регулювання цього процесу, тому жінки можуть вступати до лав до ЗСУ лише з власного бажання, а на військовий облік мають стати лише українки з медичною та фармацевтичною освітою.

Мобілізація жінок: що відомо

У березні в Україні зафіксували випадки встановлення на військовий облік жінок без медичної освіти. Повідомлялося, що громадянки отримували військове звання та опинялися в розшуку, навіть якщо не мали медичної освіти.

28 березня голова Управління комунікацій Сухопутних військ Андрій Подік заявляв, що ніякої примусової мобілізації жінок в Україні не ведеться.

