У Німеччині чоловіків віком 17-45 років зобов'язали отримувати дозвіл на виїзд, - ЗМІ

У Німеччині з 1 січня 2026 року всі чоловіки віком від 17 до 45 років повинні отримувати дозвіл у Центрі кар'єри Бундесверу, якщо вони мають намір покинути країну на строк понад три місяці – чи то для навчання за кордоном, роботи чи тривалої подорожі. Про це пише Berliner Zeitung.

Зазначається, що ця вимога тепер діє на постійній основі. Вона набула чинності в рамках Закону про модернізацію військової служби і пройшла практично непомітно.

У виданні нагадали, що обов'язкове отримання дозволу на тривале перебування за кордоном було необхідним лише у двох екстрених ситуаціях: у разі підвищеної зовнішньої загрози, встановленої Бундестагом або НАТО, а також у разі оборони, коли територія федерації фактично зазнає нападу. Однак з початку року це правило діє і в нормальних умовах.

Прес-секретар Федерального міністерства оборони Німеччини підтвердила в розмові з журналістами введення нового зобов'язання щодо отримання дозволу на виїзд.

"Основою та провідною ідеєю цього правила є надійний та достовірний облік військовозобов'язаних на випадок необхідності", – пояснила вона.

У виданні підкреслили, що обов'язковість отримання дозволу на виїзд є частиною ширшого пакету реформ. Федеральний уряд має намір збільшити чисельність військ Бундесверу до 2035 року з нинішніх приблизно 184 000 до 255 000–270 000 солдатів. Для цього всі молоді люди, народжені у 2008 році та пізніше, отримають анкету, в якій, серед іншого, буде поставлено запитання про готовність до проходження військової служби. Для чоловіків відповідь на анкету є обов’язковою, для жінок – добровільною.

Представник Бундесверу місії з навчання українських військовослужбовців у Німеччині EUMAM повідомив, що близько 25 000 українських військовослужбовців пройшли навчання в Німеччині з жовтня 2022 року, щоб захищати свою країну від Росії. Майже на 50 навчальних майданчиках було проведено понад 100 тренувальних місій.

Як пише NTV, зараз Бундесвер навчає українців керуванню основним бойовим танком Leopard 1A5 та мостоукладачем Biber. Навчання українських військовослужбовців, які прибувають до Німеччини, координує багатонаціональне командування спеціальної підготовки (Multinational Special Training Command).

