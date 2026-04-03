Україна отримала можливість посилити гарантії безпеки від США, - речник МЗС

Цього тижня відбулася дуже важлива розмова Зеленського з переговорною командою Трампа.

Нові обставини створили для України вікно можливостей для посилення майбутнього документу про гарантії безпеки від США. Про це речник МЗС України Георгій Тихий сказав в етері телевізійного марафону "Єдині новині".

Зокрема, у речника запитали, чому знову між представниками України і США відбуваються чергові раунди про гарантії безпеки.

Нове вікно можливостей

Як пояснив Тихий, раніше під час обговорень теми гарантій безпеки для України з боку США ці гарантії були допрацьовані практично до готового свого вигляду, але з того часу дещо змінилися ситуація і обставини. Зокрема, він відніс до цих обставин ситуацію у Перській Затоці у зв’язку з війною в Ірані, а також деяку демонстрацію можливостей України. Тихий наголосив:

Відео дня

"У зв'язку з цими обставинами зараз допрацьовується документ гарантій безпеки з метою його посилення. Тобто, йдеться про те, що відкрилась певна нова можливість допрацювати і зробити цей документ, наповнити його ще сильнішими положеннями".

Як зазначив дипломат, цього тижня відбулася дуже важлива розмова президента України Володимира Зеленського з переговорною командою президента США Дональда Трампа, а саме Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Вони детально це проговорили", - сказав Тихий.

Українська команда фіналізує безпековий документ з новими пропозиціями

"Станом на зараз (українська) команда - це Буданов, Кислиця, Гнатов, Сирський, тобто військова вся складова, - працює власне над тим, щоб фіналізувати оце бачення, як цей документ, оновлений і посилений, може виглядати. Наскільки я розумію, в понеділок вони планують презентувати це президенту України. Президент буде розглядати цей документ, як він виглядає. І після цього цей документ буде наступного тижня переданий американській стороні", - розповів Тихий про логіку процесу.

При цьому, американці, своєю чергою, теж мають розглянути цей документ, ознайомитися, що саме додала українська сторона. І далі, як повідомив Тихий, після реакції американців буде вестися мова про наступні формати зустрічей.

Україна чекає на приїзд американської команди

"Дійсно, наше запрошення для американської сторони залишається відкритим. Ми будемо раді їх вітати в Києві, коли вони будуть готові приїхати. Знаю, що це дійсно обговорювалося - можливість такого візиту. З нашого боку - ми будемо раді їх вітати. Але знову ж таки, зараз допрацьовує команда цей документ, щоб показати президенту України. Він його розгляне і наступного тижня тоді це буде передаватися американцям. Тобто трек живий, абсолютно розвивається", - підкреслив Тихий.

Він додав, що усе є логічним, бо з'явилося, відкрилося вікно можливості для того, аби посилити цей документ.

Що цьому передувало

Як відомо, 1 квітня Зеленський повідомив про хорошу розмову з Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Також участь у телефонній розмові брали сенатор Ліндсі Грем і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Зеленський висловив вдячність усім за роботу, щоб знайти правильні рішення. Він запевнив, що Україна цінує всі зусилля Америки, спрямовані на встановлення достойного миру. Водночас, за словами глави держави, було домовлено, що команди України та США залишатимуться в постійному контакті найближчими днями, щоб посилити документ про гарантії безпеки між Україною та Сполученими Штатами.

Зеленський відстоює позицію, аби Україна підписала з США угоду про гарантії безпеки до закінчення війни.

