'Солідарні з Україною': союзник РФ профінансує українську енергетику

Сербія надає скромну, але символічно важливу підтримку.

Сербія, один з останніх політичних союзників Росії в Європі, вирішила вкластися у відновлення української енергетики після російських злочинних ударів. Про це йдеться у прес-релізі Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), в межах якої надаватиметься підтримка.

Загальна сума допомоги, яку надає Сербія, є скромною, але символічно важливою – 2 мільйони євро. Гроші спрямують на закупівлю та постачання високовольтних трансформаторів, які критично необхідні для відновлення пропускної здатності електромережі і забезпечення мільйонів українців електроенергією.

"Сербія солідарна з народом України, який стикається з безпрецедентними викликами своїй енергетичній безпеці. Цей внесок є відчутною демонстрацією нашої підтримки відновлення життєво важливих послуг, забезпечення електропостачання лікарень, шкіл та будинків у ці важкі часи", – заявив посол Сербії в Україні Андон Сапунджі.

Відносини Росії і Сербії: останні новини

Як писав УНІАН, в Сербії планують відновити роботу підсанкційного підприємства, пов’язаного з "Газпромом", що вказує на продовження економічної співпраці з РФ попри міжнародний тиск.

Також ми розповідали, що Євросоюз висловлює занепокоєння через присутність росіян у Сербії та інших країнах регіону, що розглядається як потенційний канал впливу Москви.

У військово-технічній сфері спостерігається певне послаблення ролі Росії: наприклад, модернізація сербських винищувачів МіГ-29 із використанням китайських ракет свідчить про диверсифікацію джерел озброєння і частковий відхід від російських технологій.

Разом із тим зберігаються інші форми співпраці: за даними ЗМІ, Сербія могла надавати росіянам можливості для тестування військових технологій, що підкреслює наявність безпекових контактів між країнами.

