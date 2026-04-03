Окремий термін служби для піхоти: в Міноборони хочуть подолати проблему СЗЧ

Остаточне рішення зараз проробляється в структурах оборонного відомства.

Для подолання проблеми самовільного залишення частини (СЗЧ) в українському війську хочуть запровадити окремі підходи щодо термінів служби піхоти і штурмовиків. Про це повідомляє у Телеграм Міністерство оборони України.

Зазначається, що міністерство розпочало підготовку низки рішень за підсумками наради президента Володимира Зеленського з міністром оборони Михайлом Федоровим. Зокрема опрацьовується три напрямки:

зміни в процесі мобілізації та СЗЧ;

окремі підходи щодо термінів служби в піхоті та штурмових підрозділах;

грошове забезпечення піхотинців.

"Це буде пакет конкретних проєктів, які посилять українську піхоту та удосконалять систему контрактів у Силах оборони", - йдеться у повідомленні.

Проблема СЗЧ: останні новини

Як писав УНІАН, проблема самовільного залишення частини (СЗЧ) в Україні залишається однією з найгостріших. У жовтні повідомлялося, що за весь час війни в Україні було відкрито понад 230 тисяч кримінальних справ щодо СЗЧ і ще 53 тисяч щодо дезертирства.

Влада намагається вирішувати її комплексно через зміни в управлінні та підходах до військовослужбовців. Зокрема, було спрощено процедуру повернення військових після СЗЧ. Паралельно командування ЗСУ робить акцент на створенні умов для добровільного повернення військових і зменшення причин СЗЧ.

Як повідомляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, уже створено механізми, за яких військові повертаються до резервних підрозділів і перерозподіляються у частини, а щоденне повернення таких осіб свідчить про ефективність цих заходів.

Вас також можуть зацікавити новини: