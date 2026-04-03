У Польщі українку, яка пережила інсульт, вигнали з реабілітаційного центру

У Польщі 39-річну українку після інсульту виселили з будинку соціальної допомоги і та перевели до притулку для бездомних, де немає умов для реабілітації.

Як повідомила польська газета Gazeta Wyborcza, причиною стали зміни у законодавстві щодо допомоги українцям.

Там розповіли, що Вікторія (прізвище не називають) разом із батьками приїхала до Польщі з Рогані Харківської області у березні 2022 року після того, як російський снаряд влучив у будинок навпроти їхнього дому. Спочатку сім’я оселилася у селі Далінова Підкарпатського воєводства, однак через хворобу матері була змушена переїхати в село Кросно.

Там Вікторія разом із батьком працювала на картонному виробництві у Корчині і проживали у сестер-калверіанок. У березні 2024 року її батько помер від раку мозку, а через рік Вікторія пережила інсульт і отримала параліч усіх кінцівок.

Після інсульту Вікторія почала щоденну реабілітацію і через чотири місяці вже змогла сидіти у візку, їсти та говорити. Після цього жінку поселили у будинку соціальної допомоги у Кросно, де вона проходила реабілітацію.

Зазначається, що 5 березня у Польщі набув чинності закон про поступове припинення допомоги українцям, через що українцям обмежили доступ до соціальної підтримки, зокрема можливість для проживання у центрах, де надають постійний догляд.

Через нові правила у Польщі Вікторію змусили залишити будинок соціальної допомоги та перевели до притулку для бездомних у Ярославі. Працівниці будинку соціальної допомоги розповіли:

"Про те, що Вікторія більше не може залишатися у нас і потрапить до притулку, ми дізналися 3 або 4 березня, а 5 березня набув чинності новий закон, і громада перестала оплачувати її перебування. Вона плакала дві ночі. Те, що з нею сталося, є нелюдським".

Видання пише, що зараз у притулку українка проживає у п’ятимісній кімнаті, має труднощі з пересуванням на візку та зберігає речі у пакетах під ліжком. Попри це вона продовжує щоденні фізичні вправи, щоб відновити рухливість після інсульту.

"Там, у Кросно, я мала власну кімнату, мала реабілітацію. А тут речі тримаю під ліжком. Я хотіла б повернутися до Кросна. Там, у хоспісі, моя мама, я хотіла б ще її побачити", - розповіла вона.

Раніше мовознавець і викладач із Кракова Павло Левчук, який займається питаннями викладання української мови в Польщі, заявив, що більшість українських учнів, які навчаються в польських школах, при виборі іноземної мови для випускного іспиту віддають перевагу російській.

За його словами, у перший рік повномасштабної війни близько 75% українських восьмикласників у польських школах складали іспит саме з російської мови. Така ситуація склалася попри те, що для багатьох із цих учнів українська є рідною.

Вас також можуть зацікавити новини: