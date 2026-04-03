Таких не робили пів століття: екіпаж Artemis II показав фото Землі з глибокого космосу

Востаннє Землю з такої відстані людина фотографувала у 1972 році.

Національна аерокосмічна адміністрація США (NASA) опублікувала нові знімки Землі з космосу, зроблені екіпажем космічного корабля Artemis II, що зараз прямує до Місяця. І саме таких фото світ не бачив понад пів століття.

Спочатку на сторінці NASA в соцмережі X з’явилося фото, де нашу планету видно лише частково через ілюмінатор космічного апарату.

"Доброго ранку, світе! Ми отримали вражаючі нові зображення нашої рідної планети з високою роздільною здатністю", – йшлося в анотації до знімку.

Відео дня

А незабаром після того був опублікований знімок вже повного зображення Землі, зроблений астронавтами.

"Екіпаж Artemis II зробив чудові знімки нашої рідної планети з високою роздільною здатністю під час своєї подорожі на Місяць. Як сказала астронавтка Крістіна Кох: "Ви, хлопці, виглядаєте чудово", – йшлося під другим фото.

На знімку можна розгледіти північну частину Африки з величезною пустелею Сахара, а також Піренейський півострів. Більшу частину кадра займає Атлантичний океан.

Чому сьогоднішні знімки унікальні

Варто зазначити, що ці два знімки є справді унікальними і принципово відрізняються від численних зображень Землі, які можна знайти в інтернеті.

Це перші за понад 50 років високоякісні фотографії нашої планети, зняті саме людьми з великої відстані в космосі. Востаннє знімки Землі з великої відстані людина робила у 1972 році, коли відбулася остання місячна місія Apollo 17.

Відтоді знімки Землі з далекої відстані робили лише автоматичні космічні апарати, а не люди. Ті ж фото, які робили космонавти на МКС, були зняті зі значно ближчої відстані – із земної орбіти.

До того ж більшість зображень Землі, доступних в інтернеті, насправді представляють собою або просто комп’ютерну графіку, або ж вони є скомбінованими з кількох різних кадрів.

Місія Artemis II: останні новини

Як писав УНІАН, місія Artemis II є першим пілотованим польотом за межі навколоземної орбіти з 1972 року. На борту космічного корабля Orion перебувають чотири астронавти (троє зі США та один із Канади), а сама місія триватиме приблизно 8–10 днів і передбачає обліт Місяця без висадки на його поверхню. Основна мета польоту – випробування ракети та корабля перед майбутніми місіями з висадкою людей на супутник Землі.

Однак на самому початку місії екіпаж зіткнувся з технічною несправністю туалету, яку вдалося частково усунути за кілька годин. Окрім цього, на початку польоту виникли проблеми з програмним забезпеченням, зокрема з Microsoft Outlook на пристрої командира місії Ріда Вайзмана, але їх вдалося оперативно вирішити, відновивши роботу систем у офлайн-режимі.

