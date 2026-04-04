Спроба заблокувати VPN обернулась хаосом: в РФ 'лягла' платіжна система, - Reuters

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що спроба російської влади блокувати VPN спричинила масштабний збій у платіжній системі РФ, пише Reuters.

"Їхні спроби блокування просто спричинили масштабний збій у банківській системі", - зауважив Дуров.

Зазначається, що проблеми із платіжною системою спричинили хаос для деяких покупців. Зокрема, московське метро було змушене тимчасово пропускати людей через турнікети без оплати, а один із регіональних зоопарків просив відвідувачів розраховуватися готівкою.

"Ласкаво просимо назад до Цифрового опору, мої російські брати та сестри. Вся нація зараз мобілізована, щоб обійти ці абсурдні обмеження", - додав Дуров.

1 квітня газета New York Times писала, що нові відключення та блокування інтернету в Росії можуть відрізати росіян від світу та повністю встановити контроль Кремля над інтернетом у країні.

Раніше, за даними Reuters, повідомлялося, що російський уряд готував радикальне посилення обмежень на VPN-сервіси, які дозволяли раніше обходити цензуру.

Також в березні стало відомо, що жителі Росії масово шукали у Google, як виїхати з країни.

