Іран збив китайський Wing Loong II, у війну могла вступити ще одна країна, - ЗМІ

Знищення Wing Loong II біля Ширазу може свідчити про новий етап конфлікту та полювання на ракетні об’єкти.

Сили Корпусу вартових ісламської революції заявили про збиття ударного безпілотника китайського виробництва Wing Loong II. Відео інциденту, а також фото уламків з’явилися в мережі, викликавши нові питання щодо учасників конфлікту, пише Defense Express.

Інцидент стався в районі міста Шираз, що розташоване глибоко на території країни. Це свідчить, що безпілотник виконував не прикордонну розвідку, а діяв безпосередньо над стратегічними об’єктами Ірану.

Зокрема, поблизу Ширазу розташовані важливі об’єкти іранської ракетної програми, включно з виробництвом балістичних ракет і так званим "ракетним містом". За оцінками експертів, дрон міг вести пошук або наведення на пускові установки.

Факт використання саме китайського Wing Loong II може свідчити про участь у конфлікті ще однієї країни. Ані США, ані Ізраїль не мають на озброєнні таких безпілотників.

Серед потенційних операторів цих дронів на Близькому Сході називають Об’єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію.

Аналітики зазначають, що Саудівська Аравія наразі дотримується більш стриманої позиції та переважно обороняється від атак. Натомість ОАЕ раніше заявляли про готовність до ударів у відповідь після втрат унаслідок іранських атак, зокрема радіолокаційних систем та літаків дальнього радіолокаційного виявлення.

На цьому тлі саме ОАЕ розглядають як найбільш ймовірного оператора збитого безпілотника.

Wing Loong II вважається китайським аналогом американського MQ-9 Reaper. Він здатний нести до 430 кг керованого озброєння, перебувати у повітрі до 32 годин та виконувати як розвідувальні, так і ударні місії.

Інцидент може свідчити про розширення географії конфлікту та залучення нових гравців, що підвищує ризик подальшої ескалації в регіоні.

Нагадаємо, що вчора вперше з початку війни в Ірані армія режиму аятол збила американський бойовий літак F-15E та штурмовик A-10 Warthog. Останній впав неподалік від Ормузької протоки.

Ці інциденти мають серйозний політичний резонанс. Вони прямо суперечать попереднім заявам американського керівництва про "повний контроль" над іранським небом.

Місцева влада вже оголосила винагороду за виявлення американського пілота – як живого, так і мертвого.

Аналітики наголошують, що головний ризик полягає не у втраті техніки, а у можливому захопленні військовослужбовця США. У разі потрапляння пілота в полон Іран отримає потужний інструмент політичного тиску. Ще гіршим сценарієм може стати провал рятувальної операції з додатковими втратами серед американських військових.

Вас також можуть зацікавити новини: