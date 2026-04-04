Іран потролив Трампа за пошуки пілота США і пообіцяв за нього 'цінний приз'

Державне телебачення обіцяє винагороду за захоплення пілотів, а влада Ірану висміює заяви США про "повне знищення" їхніх сил.

Іранські державні медіа закликали місцевих жителів допомогти у пошуках американського пілота, який катапультувався зі збитого винищувача США над південно-західною частиною країни.

Як провідомляє Sky News, регіональний канал державного телебачення заявив, що пілот катапультувався над провінцією Кохкілує та Бойєр-Ахмад. В ефірі прозвучало звернення до населення: у разі захоплення пілота живим і передачі його поліції обіцяють "цінну винагороду".

Спочатку ведучі навіть закликали глядачів відкривати вогонь по американцях, однак згодом риторику змінили – тепер громадян просять співпрацювати з правоохоронцями.

Провінція Кохкілує та Бойєр-Ахмад – переважно сільський регіон приблизно за 500 кілометрів від Тегерана.

На цьому тлі спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф висміяв ситуацію, заявивши, що США нібито перейшли від гучних заяв про "зміну режиму" до пошуків своїх пілотів.

Його коментарі стали відповіддю на попередні заяви президента США Дональда Трампа та міністра війни Піта Гегсета, які стверджували, що Іран зазнав нищівних втрат і фактично втратив військові спроможності.

Зокрема, Трамп цього тижня заявляв, що іранську військову інфраструктуру нібито "відкинули на 15–20 років назад" і що країна не має повноцінних флоту, армії та авіації.

Втім, останні події та заяви Тегерана свідчать, що конфлікт залишається напруженим, а інформаційна війна між сторонами лише посилюється.

Збиття американських літаків над Іраном

Вчора вперше з початку війни в Ірані армія режиму аятол збила американський бойовий літак F-15E. Одного з членів екіпажу було врятовано, іншого ще шукають.

Згодом у районі Перської затоки розбився другий бойовий літак ВПС США, і єдиний пілот був благополучно врятований. Штурмовик A-10 Warthog впав неподалік від Ормузької протоки приблизно в той самий час, коли над Іраном був збитий винищувач F-15E ВПС США.

Уі інциденти мають серйозний політичний резонанс. Вони прямо суперечать попереднім заявам американського керівництва про "повний контроль" над іранським небом.

